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На Украине спрогнозировали сценарий встречи Зеленского и Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита на Украину поставит президента страны Владимира Зеленского перед выбором, связанным с проектом газопровода «Северный поток — 2» (СП—2) и ситуацией в Донбассе. Такой прогноз сделал экс-глава украинского МИД Павел Климкин 14 августа.

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«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?» Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом», — сказал Климкин в эфире местного телеканала «Украина 24».

Как отметил Климкин, перед встречей с Зеленским канцлер Германии приедет в Россию, чтобы согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с СП-2.

Днем ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

Он добавил, что президент Украины на встрече с Меркель, которая состоится 22 августа, попытается получить некие гарантии по российскому газу.

Меркель не может всецело обслуживать интересы Украины, для уходящего канцлера успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе, принципиально, заключил Железняк.

Ранее тот день день официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель посетит Россию 20 августа. По его словам, детали программы будут сообщены на следующей неделе, однако очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, что одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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