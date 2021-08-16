Движение ХАМАС поздравило талибов с победой в Афганистане

Боевики палестинской группировки ХАМАС поздравили «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и всех афганцев с победой над «американской оккупацией». Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на соответствующее заявление.

В частности, в своем заявлении ХАМАС приветствует «конец американской оккупации на всей афганской земле» и поздравляет с победой, которая «стала кульминацией более чем 20-летней борьбы».

Также ХАМАС пожелал афганцам и их руководству успехов «на пути достижения единства, стабильности и процветания» их страны.

Ранее в этот день Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане.

Вместе с этим на заседании СБ ОНН Китай заявил, что ожидает от «Талибана» выполнения взятых на себя обязательств по формированию нового правительства в Афганистане.

Как отметил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан, в настоящее время будущее Афганистана находится на историческом перепутье.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.