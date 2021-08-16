Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 72

В результате наводнений на севере Турции погибли не менее 72 человек. Об этом 16 августа сообщили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«В результате наводнения погибли 72 гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в AFAD, в больницах находятся восемь пострадавших из-за стихии.

Ранее в этот день в управлении по ЧС сообщали, что 47 человек числятся пропавшими без вести.

В пострадавших от наводнения регионах организованы специальные спасательные центры. Параллельно осуществляется эвакуация граждан с затопленных территорий.

Мобилизованы в том числе спецслужбы Турции: спасатели, необходимая техника, машины скорой помощи и плавательные транспортные средства. Пострадавшим предоставляется необходимое питание.

11 августа наводнения затронули турецкие провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там затопило первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.

С конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о возгораниях поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате пожаров в городе погибли семь человек.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».