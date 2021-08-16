Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане
Экономика
Аналитики спрогнозировали обвал цен на золото
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Мир
Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам
Происшествия
Рейс Симферополь — Белгород готовится к экстренной посадке в Москве
Туризм
В Сочи предложили не строить гостиницы с классификацией меньше трех звезд
Мир
Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией
Мир
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 72
Мир
Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29

Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 72

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате наводнений на севере Турции погибли не менее 72 человек. Об этом 16 августа сообщили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Берегов не видно: как Европа справляется с наводнениями
Что происходит в переживающих потопы странах

«В результате наводнения погибли 72 гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в AFAD, в больницах находятся восемь пострадавших из-за стихии.

Ранее в этот день в управлении по ЧС сообщали, что 47 человек числятся пропавшими без вести.

В пострадавших от наводнения регионах организованы специальные спасательные центры. Параллельно осуществляется эвакуация граждан с затопленных территорий.

Мобилизованы в том числе спецслужбы Турции: спасатели, необходимая техника, машины скорой помощи и плавательные транспортные средства. Пострадавшим предоставляется необходимое питание.

11 августа наводнения затронули турецкие провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там затопило первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.

С конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о возгораниях поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате пожаров в городе погибли семь человек.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021