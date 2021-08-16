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Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 70

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В результате наводнений на севере Турции погибли 70 человек. Обновленные данные о жертвах 16 августа сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

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«В больницах продолжается лечение восьми человек. 341 человек в Бартине, 1480 человек в Кастамону и 560 человек в Синопе были эвакуированы в безопасные районы», — пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на данные МЧС.

Еще 47 человек числятся пропавшими без вести.

В пострадавших от наводнения турецких регионах организованы специальные спасательные центры. Параллельно осуществляется эвакуация граждан с затопленных территорий.

Мобилизованы в том числе спецслужбы Турции: спасатели, необходимая техника, машины скорой помощи и плавательные транспортные средства. Пострадавшим гражданам страны также предоставляется необходимое питание.

11 августа наводнения затронули турецкие провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там затопило первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.

С конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».

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