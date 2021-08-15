Число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло до 64

Число погибших в результате наводнения в Черноморском регионе Турции увеличилось до 64 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) республики.

По его информации, 54 человека погибли в Кастамону, девять человек в Синопе и один человек в Бартыне. Еще восемь человек с различными травмами госпитализированы.

Около 76 человек, как ранее в воскресенье заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пропали без вести.

В пострадавших от наводнения турецких регионах организованы специальные спасательные центры. Параллельно осуществляется эвакуация граждан с затопленных территорий. В общей сложности было эвакуировано более 2 тыс. человек.

Так, 13 августа в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Мобилизованы в том числе спецслужбы Турции: спасатели, необходимая техника, машины скорой помощи и плавательные транспортные средства. Пострадавшим гражданам страны также предоставляется необходимое питание.