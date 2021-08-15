Число жертв наводнений в Турции возросло до 58

Количество погибших по итогу наводнений в Турции, вызванных мощными ливнями, возросло до 58 человек. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает пресс-служба турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за наводнения погибло 58 наших граждан: 48 человек в Кастамону, девять — в Синопе, и один человек в Бартыне. В больницах продолжается лечение восьми наших граждан», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте турецкого ведомства.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в результате неблагоприятной погоды 76 человек пропали без вести, пишет Habernediyor.

В пострадавших от наводнения турецких регионах организованы специальные спасательные центры. Параллельно осуществляется эвакуация граждан с затопленных территорий. В общей сложности было эвакуировано более 2 тыс. человек.

Так, 13 августа в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Мобилизованы в том числе спецслужбы Турции: спасатели, необходимая техника, машины скорой помощи и плавательные транспортные средства. Пострадавшим гражданам страны также предоставляется необходимое питание.