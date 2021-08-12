Девять человек погибли при наводнении на севере Турции

Девять человек погибли в результате вызванного сильными дождями наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

В сообщении уточняется, что еще один человек пропал без вести в Бартыне. В настоящее время ведутся его поиски.

В районе бедствия провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Синоптики ожидают, что ливни прекратятся к вечеру четверга.

Накануне сообщилось, что наводнения затронули турецкие провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там затопило первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.

Сообщалось об обрушении моста, в результате чего пострадали 13 человек.

С конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».