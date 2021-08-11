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В Турции вслед за лесными пожарами начались наводнения

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На Черноморском побережье Турции начались мощные наводнения. Водная стихия сносит всё на своем пути. Минимум один человек числится пропавшим без вести. Об этом 11 августа пишет издание Daily Sabah.

Наводнения затронули провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там по улицам с большой скоростью несутся потоки грязной воды. Отмечается, что первые этажи зданий затоплены, вода сносит автомобили.

Местных жителей, как сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, эвакуируют. Кроме того, из-за непогоды обрушился мост. В результате ЧП пострадали 13 человек.

С конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек.

1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

8 августа министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли заявил, что в Турции не осталось лесных пожаров, которые бы представляли угрозу населенным пунктам.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».

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