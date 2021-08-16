Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане 16 августа, после того, как тот вернется из загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Американский лидер приедет в Вашингтон около 13:00 по местному времени (20:00 мск). Спустя три часа, согласно расписанию Белого дома, Байден сделает заявление.

Ранее в этот день Пентагон заявил, что в Афганистан отправится еще 1 тыс. американских военных в рамках осуществления эвакуации сотрудников посольств США.

В Госдепартаменте США в свою очередь подчеркнули, что желающим покинуть страну должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Вместе с этим в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.