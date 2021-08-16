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США направят в Кабул еще 1 тыс. военнослужащих

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Представитель минобороны США в понедельник, 16 августа, заявил, что в афганский Кабул отправят еще 1 тыс. американских военных, пишет Reuters.

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По его данным, общая численность военнослужащих Соединенных Штатов в Кабуле составит около 6 тыс. человек. Как ожидается, будет продолжена эвакуация граждан.

15 августа США направили в Кабул также порядка 1 тыс. военнослужащих в рамках осуществления эвакуации сотрудников американских посольств.

Развертывание американских военных состояло из тысячи солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые, по словам президента США Джо Байдена, способствуют осуществлению «упорядоченного и безопасного» сокращения персонала Штатов в дипломатических ведомствах.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в любом случае спровоцировал бы столкновения с правительственными силами Кабула и что Соединенные Штаты успешно выполнили свою миссию в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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