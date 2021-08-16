Афганские телеканалы заменили развлекательные передачи трансляцией чтения Корана

Почти все телеканалы Афганистана перешли под контроль организации «Талибан» (запрещена в РФ). Сейчас они транслируют новости о действиях движения на чтение Корана. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «РИА Новости».

Кабул был взят талибами 15 августа, сообщает телеканал «360». Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.Глава республики Ашраф Гани сбежал из страны на вертолете. По данным посольства России, он набил его деньгами. Часть купюр не влезла в салон, и осталась лежать на летном поле.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил ранее в понедельник, что боевики «Талибана» более способны к переговорам, чем правительство в Кабуле.

В МИДе также отметили, что Москва исходит из того, что талибы будут соблюдать договоренности по ненападению на страны Центральной Азии.

Он отметил, что российская сторона надеется, что правительство Афганистана при побеге не вывезло из страны все деньги. Спецпредставитель президента РФ назвал захват талибами Кабула неожиданностью. По его словам, Москва была настроена оптимистично в оценке качества Вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их.

При этом в Сети появились видео и фото из международного аэропорта Кабула, на которых, предположительно, запечатлен момент падения людей с набирающего высоту самолета ВВС США. Три человека погибли при попытке вылететь из Кабула, уцепившись за шасси воздушного судна. Они упали на землю с большой высоты, сообщается на сайте aif.ru.