«Самоубийцы» взяли кассу: главные культурные события недели

В Москве всплыл Король акул, он же Сильвестр Сталлоне. Купол Успенского собора Кремля отмыли от копоти. В память Микаэла Таривердиева сыграют на органе. А эротические рисунки Пикассо, якобы сожженные его женой, возможно, скоро найдутся. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Добро навылет

Комедийный боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» о команде суперзлодеев из комиксов DC, которых заставили творить добро под угрозой смерти, продемонстрировал лучший российский старт лета . С результатом в 300 млн рублей (данные ЕАИС) картина стала лидером отечественного бокс-офиса.

В беседе с «Известиями» исполнители главных ролей Сильвестр Сталлоне и Джон Сина подчеркнули, что «Миссию навылет» обязательно нужно смотреть на большом экране.

— Этот фильм не предназначен для домашнего просмотра, — уточнил Сталлоне . — Зрители, пережившие невзгоды изоляции и пандемии, будут ценить то, чего они были долгое время лишены, больше, чем когда-либо прежде. А кинотеатры от этого только выиграют.

В свою очередь, Джон Сина уверен, что фильм заставит людей вернуться в кинозалы и свою роль в этом сыграет «сарафанное радио»: зрители, посмотрев картину, начнут рекомендовать ее другим.

Самоубийцы Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: UPI

Актеры также с энтузиазмом оценили сыгранных ими персонажей. Своего героя Нанауэ, Короля акул, Сталлоне считает идеальным злодеем.

— Он вызывает всеобщее отвращение, — отметил актер, — К тому же у него дурная привычка: он жрет людей. Но у него хватает ума понять, что он никому не нравится. И я подумал: «Ого, этот парень похож на горбуна из Нотр-Дама». Среди всех его недостатков проглядывает благородство.

Джон Сина, сыгравший убийцу-фанатика по прозвищу Миротворец, признался, что режиссер Джеймс Ганн запретил ему читать комиксы про персонажа и предложил играть его наподобие придурковатого Капитана Америки.

— Я ответил: «Отлично, понял», — смеется актер. — Но долго еще сожалел о своей подготовительной работе. К этой ситуации хорошо подходят слова генерала Джорджа Паттона, считавшего, что план битвы хорош до первого выстрела.

Еще одно мгновение

85-летие со дня рождения Микаэла Таривердиева будет отмечено международным конкурсом органистов его имени, концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и выставкой фоторабот композитора.

— Уже прошло два этапа первого тура конкурса, — в Гамбурге и американском Лоуренсе, третий этап первого тура состоится в Москве, — рассказала «Известиям» вдова композитора Вера Таривердиева. — Участвовали музыканты из 16 стран, впервые среди них был конкурсант из Южной Африки. Завершится состязание в кафедральном соборе в Калининграде, где с 3 по 9 сентября пройдут полуфинал и финал.

Самоубийцы Выдающийся российский композитор армянского происхождения, армянин, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев Фото: РИА Новости/Борис Кауфман

Также Вера Таривердиева рассказала об увлечении композитора фотографией, которой он занимался профессионально, собрал библиотеку по фотоделу. Фотокомпозиции Микаэла Таривердиева можно увидеть на юбилейной выставке в Российском национальном музее музыки.

По словам Веры Таривердиевой, ее муж дни рождения любил, а отмечать — нет.

— Он считал, что пышно праздновать — неприлично, — вспоминает она. — У него даже была такая фраза: «Нет ничего глупее, чем сидеть на своем юбилее». 50-летие, например, он встретил в Сухуми. С Родионом Щедриным они уплыли на виндсерфах в море и там отметили эту дату, выпив по маленькой бутылочке коньяку.

Микаэл Таривердиев — автор музыки к 132 фильмам (в их числе «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы»), четырех балетов, четырех опер, органных произведений .

Неярко и воздушно

Завершился очередной этап реставрации Успенского собора Московского Кремля . По словам научного сотрудника Музеев Кремля Ольги Захаровой, были проведены преимущественно консервационные мероприятия. Специалисты укрепили основу — штукатурку и оригинальный красочный слой.

— Реставраторы занимались одним из сводов Успенского собора с композицией «Сретение», — уточнила собеседница «Известий». — Мастерам нужно было выявить только подлинную живопись 1643 года и убрать все следы предшествующих реставраций . Теперь изображение выглядит неярким, но воздушным, пространственным. А до этого смотрелось примерно как «Воскрешение Лазаря» на западном своде. Оно кажется выполненным очень плотными красками; поле, где нет фигур, горок и архитектуры, закрашено ярким золотом. Это результат реставрации начала XX века.

Купол с ликом Христа, по словам Захаровой, тоже заиграл другими красками. До нынешней реставрации Спас Нерукотворный на убрусе был покрыт грязью и копотью, теперь его промыли.

Самоубийцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Купол принадлежит к основному слою росписи собора, относящемуся к эпохе царя Михаила Федоровича, — рассказала Ольга Захарова. — Но в соборе сохранились и фрагменты первоначальной росписи времен его постройки в XV веке.

По словам искусствоведа, главная задача реставраторов — представить ее в первозданном виде, неприукрашенной. Сделать так, чтобы вмешательство в структуру памятника было бы настолько малозаметно, насколько это возможно.

Успенский собор был главным собором России. Построенный итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти в 1475–1479 годах, он стал символом объединения русских княжеств. В нем венчали на царство царей, избирали и поставляли глав Русской православной церкви, короновали императоров. Здесь находятся усыпальница митрополитов и патриархов, собрание древнейших кремлевских икон. Барельефы на стенах собора иллюстрируют легенду о передаче царских регалий — шапки Мономаха и барм из Византии на Русь.

Для души и кошелька

В год 140-летия со дня рождения Пабло Пикассо ему посвящаются выставки и аукционы. В городе Орнан во Франции открылась экспозиция «Курбе–Пикассо: революции!», которую уже назвали главным событием европейского арт-сезона. Она посвящена двум великим художникам: первый стал родоначальником реализма во Франции XIX века, а второй, считая его своим учителем, выступил главным трендсеттером новейших течений прошлого столетия. На серию знаменитых эротических рисунков Пикассо вдохновила картина Курбе «Происхождение мира».

До сих пор нет ответа на вопрос, действительно ли вдова художника Жаклин их уничтожила. Эксперты допускают, что в один прекрасный день рисунки найдутся. Считалось безвозвратно утерянным и «Происхождение мира», но и оно в итоге обрело свое место в Музее Орсе.

Фото: sothebys.com

В октябре в Лас-Вегасе Sotheby's продаст 11 работ Пикассо из коллекции MGM Resorts Fine Arts . Эстимейт всего собрания — от $70,5 млн до $104,2 млн.

В аукционном доме «Известиям» сообщили, что среди лотов такие произведения, как Femme au béret rouge-orange (1938 год, эстимейт $20–30 млн), один из последних портретов музы художника Марии-Терезы Вальтер. А также два крупномасштабных портрета, сделанных на рубеже 1960–1970-х годов: Homme et enfant ($20-30 млн) и Buste d'homme ($10–15 млн). Предпродажные выставки пройдут в Sotheby's New York с 7 по 13 сентября и в галерее изобразительного искусства Bellagio в Лас-Вегасе с 17 по 23 октября.

Инвестиции в полотна Пикассо, подчеркивают дилеры, выгоднее и надежнее банковских вкладов и ценных бумаг. Согласно базе данных Artprice, деньги, вложенные в его работы в 2001 году, 20 лет спустя приносят 200% дохода. Ценовой рекорд сейчас принадлежит одной из версий картины «Алжирские женщины», которую за $179,4 млн купил бывший премьер-министр Катара. В прошлом году с молотка ушли в общей сложности 3250 работ автора «Герники» — картины, скульптуры, рисунки, коллажи, керамика на сумму в $117,5 млн. Почти две трети из них проданы в США.

Время, вперёд!

Третью неделю фильм «Время» режиссера М. Найта Шьямалана остается среди лидеров российского проката. Его общие сборы составили около 400 млн рублей . Больше в категории хорроров в этом году заработало только «Тихое место 2».

Основой фильма стал графический роман Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса «Замок из песка». По сюжету, супружеская пара, находящаяся на грани развода, решает провести отпуск с сыном и дочерью, а потом рассказать им о своем расставании. Но уединенный пляж, куда попадает семья и ее гости, оказывается местом, где день равен десятилетию. От неминуемой гибели оставшихся в живых спасает коралловый риф.

Актер Алекс Вольф, которому пришлось сыграть своего героя в разные возрастные периоды, считает, что главное в такой работе — хорошо знать себя.

Фото: UPI

— Я занялся тем, что просто выуживал из себя всё детское, анализировал это, примерял к роли, — признался актер «Известиям». — Пересмотрел по много раз все свои старые детские видеозаписи. И понял в итоге, что я не очень-то изменился за эти годы. Это было важное открытие. Мы развиваемся, в чем-то становимся лучше, в чем-то хуже, но мы всё равно те, кем были с рождения. По большому счету сыграть ребенка — это просто откинуть защитные механизмы, которыми ты оброс, сорвать их с себя — и готово! Это как... заново открыть открытость. Отбросить все шоры, увидеть цвета такими яркими, каковы они есть на самом деле.

По мнению актера, секрет успеха фильма в том, что Шьямалан сделал кино, которое может пугать, но не во время просмотра: ужас, страх старения и смерти возникают как послевкусие . Такое бывает, когда смотришь «Психо» Альфреда Хичкока или «Три женщины» Роберта Олтмена.

— Фильмы Шьямалана — это как если бы Ингмар Бергман снимал блокбастеры. Посмотришь бергмановскую «Персону» — и зашитый в ней концепт прилипает к тебе, мучает, дразнит. Думаю, зрителям нужно заранее готовить себя к тому, что и наша картина окажется большим, чем они ожидали, останется с ними надолго, — резюмировал артист.