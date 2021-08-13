«Рязанов был уверен, что песня «На Тихорецкую...» — народная»

Микаэл Таривердиев никогда специально не писал шлягеров — ему нравилось работать с несимметричной, ритмически сложной поэзией. Порой его раздражала собственная популярность, и он даже не любил праздновать свои дни рождения, предпочитая громким торжествам уединенные посиделки. Об этом Вера Таривердиева, вдова композитора, рассказала «Известиям» накануне его 90-летия.

«Эльдар, эта песня — моя»

— 15 августа Микаэлу Леоновичу исполнилось бы 90 лет. А любил ли он отмечать свои юбилеи?



— Сами дни рождения любил, а отмечать — нет. Он считал, что пышно праздновать — неприлично. Но вдвоем мы отмечали. У него даже есть такая фраза: «Нет ничего глупее, чем сидеть на своем юбилее». А 50-летие, например, он встретил в Сухуми. С Родионом Щедриным они уплыли на виндсерферах в море и там отметили эту дату, выпив по маленькой бутылочке коньяку.

— Он был человеком спортивным?

— Да, с детства. Чем он только не занимался — даже верховой ездой. Был членом сборной Грузии по плаванию на дальние дистанции. Водные виды спорта были его самые любимые: плавание, водные лыжи и виндсерфинг.

— Он ощущал когда-нибудь ревность или зависть со стороны коллег?

— Конечно. Чего только стоит история с телеграммой якобы от Франсиса Лея, которую на самом деле отправил Никита Богословский!

Рязанов был уверен Советский композитор Микаэл Таривердиев дома Фото: РИА Новости/Борис Кауфман

— Богословский был известным шутником. Многим его подколы не казались невинными.

— Не случайно, видимо, он пошутил и над Таривердиевым. После бешеного успеха картины «Семнадцать мгновений весны» вдруг в Союз композиторов СССР приходит телеграмма — вроде бы от Лея: «Поздравляю с успехом МОЕЙ музыки в фильме». Шутка была не безобидная. Таривердиев тяжело переживал ситуацию: это же неправда, что музыка не его. В конце жизни сам Богословский признался, что это он прислал телеграмму.

— Микаэл Леонович проводил расследование, искал автора злой шутки?

— Ничего такого он не делал. Просто он нашел возможность получить телеграмму от настоящего Франсиса Лея, и в этом послании французский композитор опроверг фальшивку.

— В молодости судьба свела Таривердиева с Роланом Быковым, с подачи которого Микаэл Леонович написал музыку к спектаклю. Что это была за работа?

— Он познакомился с Роланом Быковым в 1959 году, в студенческом театре МГУ, где Быков ставил пьесу. Это был первый опыт работы Таривердиева в театре. Кстати, песня «На Тихорецкую состав отправится...» была написана именно для этой постановки.

— Как она появилась в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»?

— Еще до выхода фильма Микаэл Леонович включил эту песню в свою оперу «Кто ты?», которую написал в 1966-м. Песню пел Владимир Высоцкий. О том, что она понадобилась Эльдару Рязанову для новой киноленты, Таривердиев узнал случайно, когда был в доме отдыха в Пицунде. Там же отдыхал и Эльдар Александрович.

Как-то на крыльце столовой Микаэл Леонович увидел сидящего с компанией Рязанова. Тот напевал «На Тихорецкую...». Оказалось, что песня будет звучать в его новом фильме. Режиссер был уверен, что она народная. Но Таривердиев возразил: «Эльдар, эта песня — моя».

«Взаимодействие с поэтом — часть его творческой музыкальной позиции»

— Микаэл Леонович сотрудничал с Высоцким и даже вместе с ним написал песни к фильму. Что это была за картина?

— «Последний жулик». Высоцкий по просьбе Таривердиева написал три стихотворения, которые Микаэл Леонович положил на музыку. Кино было о том, как вдруг отменяют деньги и из тюрьмы выпускают последнего заключенного. Лента с таким небанальным сюжетом не вышла на экраны по идейным соображениям. Ее посчитали в каком-то смысле злой сатирой. Главную роль играл Николай Губенко. К сожалению, фильм и сейчас крайне редко показывают, а он замечательный.

Фото: из семейного архива





— Есть мнение, что музыка в песнях первична, а текст вторичен. Что на этот счет думал композитор?

— Для Таривердиева, большого знатока поэзии, это было неприемлемо. Огромный пласт его сочинений — вокальные новеллы, романсы, речитативы, монологи. Он писал музыку на стихи Григория Поженяна, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Евгения Винокурова. Первым обратился к творчеству Андрея Вознесенского. Для него взаимодействие с поэтом — часть его творческой музыкальной позиции.

— Он положил на музыку белые стихи, в которых отсутствует рифма. Чем они его захватывали?

— Микаэла Леоновича привлекала такая поэзия — несимметричная, сложная ритмически. Именно она дала толчок к появлению его знаменитых «Монологов». Для исполнения они очень сложны. Нужно прочувствовать такое произведение.

— Сложная музыка — вызов общепринятым стандартам?

— Таривердиев всегда подчеркивал, что никогда не писал шлягеров. Лишь однажды, на спор, он сочинил песню «Ты не печалься» для фильма «Большая руда», и она моментально стала популярной, как только картина вышла на экран. Даже в фильме «Ирония судьбы» звучат не песни, а скорее романсы.

Тем не менее, несмотря на сложность стилистики, его произведения всё равно становились шлягерами.

— Говорят, что Иосифу Кобзону не очень удавалось исполнение песни «Мгновения» к фильму «Семнадцать мгновений весны»?

— Они месяц работали над двумя песнями к этому фильму. Таривердиеву хотелось от Кобзона не пафоса, а интимно-доверительного исполнения. В итоге Кобзон спел в необычной для себя манере. До этого он так не пел.

— Может, проще было найти другого исполнителя?

— Искали. Но Таривердиева устраивал Кобзон.

— Когда раскрашивали фильм «Семнадцать мгновений весны», вас, как обладателя прав на музыку, ставили в известность?

— Нет, конечно. Права на музыку не распространяются на права на фильм. Признаться, мне не нравится вмешательство в авторский замысел режиссера. Татьяна Лиознова снимала черно-белое кино. А раскрашивание — нарушение эстетики картины.

— Как композитор относился к популярности?

— К популярности своей музыки — нормально. А к собственной — с иронией. Порой она его раздражала. Но когда поклонники подходили, просили автограф, он не шарахался, всегда был радушен и приветлив.

Фото: из семейного архива

— Не было ли у вас желания опубликовать неизвестные произведения мужа?

— А у Микаэла Леоновича практически ничего из произведений академических жанров так и не опубликовано. Только однажды напечатали сочинения для органа. Моя принципиальная позиция такова: ноты Таривердиева — в свободном доступе в интернете для всех, кто в них нуждается. А издательства на такие условия не согласны.

— Выкладывая партитуры на всеобщее обозрение, вы лишаетесь заработка?

— Сейчас на издании нот мало кто может заработать — они всё равно почти не печатаются. Зато диски, винил с музыкой Микаэла Таривердиева издаются и в России, и за рубежом, например в Англии.

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

— С тем, что не всегда эта музыка востребована исполнителями.

«Он стал слышать музыку свыше»

— Говорят, Микаэл Таривердиев играл на рояле Геринга. Как он к нему попал?

— Это инструмент с виллы немецкого генерала. Исключительный Steinway. Друг Микаэла Леоновича, сценарист Эдуард Хруцкий, был женат на дочери генерала Ивана Серова, который в 1945 году вывез этот рояль из Германии. Инструмент большой, занимал много места. Эдуард попросил Микаэла Леоновича поменяться с ним. На тот момент Таривердиев играл на кабинетном Weinbach. То, что обмен оказался неравноценным, не смутило Хруцкого, и он с радостью взял компактный рояль Таривердиева, отдав ему свой.



— Что связывало Микаэла Леоновича с органом?

— Он увлекался органом всю жизнь. В какой-то момент он стал слышать музыку в исполнении органа — что называется, свыше. И начал писать для этого инструмента. Я была свидетельницей создания этой музыки.

— Что для вас Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева?

— Это одно из самых важных событий нынешнего юбилейного года. Проведение конкурса в свое время инициировал Фонд Микаэла Таривердиева. В его организации приняли участие Министерство культуры РФ, Росконцерт, правительство Калининградской области. Возглавляет попечительский совет конкурса министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Приятно, что наш конкурс признан одним из главных соревнований органистов в мире. Произведения Таривердиева для органа входят в его обязательную программу. Завершается состязание в кафедральном соборе в Калининграде, где в этом году с 3 по 9 сентября пройдут полуфинал и финал. А первый тур разделен между тремя странами и городами: Гамбург, Лоуренс (Канзас), Москва.

Фото: РИА Новости/Борис Кауфман

— Конкурс 2021 года выпал на нелегкое время. С какими трудностями вы встретились?

— Они еще не закончились. Конкурс и так логистически непростое мероприятие, а сейчас всё усложнилось в десятки раз. Мы очень надеемся, что к нам доедут участники из-за рубежа. Сейчас они в процессе получения виз и разрешения на въезд в Россию, которое выдается на уровне заместителя председателя правительства РФ.

— Из каких стран участники?

— Мы уже провели два этапа первого тура, в Гамбурге и Лоуренсе. Участвовали органисты из 16 стран, в том числе России, Италии, Германии, Чехии, Польши, Австрии, Южной Кореи, Китая, США, Бразилии, Кубы. Впервые был даже участник из Южной Африки.

— Какие еще мероприятия приурочены к юбилею композитора?

— 12 августа открылась выставка фоторабот Микаэла Таривердиева в Российском национальном музее музыки. Фотографией он увлекался с детства — и занимался этим профессионально. Дома сохранилась его библиотека по фотоделу.

В зале «Зарядье» состоятся несколько концертов, на которых выступят в том числе лауреаты конкурса органистов. Также запланированы юбилейные концерты в Санкт-Петербурге, Белгороде, Самаре и других городах. Микаэла Леоновича помнят и хотят слушать его музыку. Это для меня большая радость.