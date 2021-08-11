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«Реставратор, как доктор, должен спасать и лечить»

Научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова — о том, почему фрески перестали мыть пивом и зачем ликам святых делают инъекции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Реставратор, как доктор, должен спасать и лечить»
2021-08-09 18:34:58">
2021-08-09 18:34:58
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Реставрация объектов культурного наследия не может быть дешевой, полагает научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова. Эксперт отметила, что обновление фрески — по-настоящему ювелирная работа, но при этом сейчас на всю страну всего несколько бригад, владеющих необходимым мастерством. О том, что реставрация не должна делаться на века, а памятник ценен своей первозданностью, Ольга Захарова рассказала «Известиям» в стенах Успенского собора, работы в котором подошли к своему апогею.

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«Реставраторов — считаные бригады»

— Хранитель Успенского собора Алексей Барков в разговоре с «Известиями» заметил, что в России есть только одна бригада реставраторов-монументалистов, которую можно допустить к работе с уникальными памятниками архитектуры. Вы согласны?

— В целом да. Нельзя сказать, что реставраторов совсем нет, но их считаные бригады. На всю страну — три-четыре. Для такого ценного объекта, как Московский Кремль, мы приглашаем бригаду имени Владимира Дмитриевича Сарабьянова из Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ). Конечно, есть и другие реставраторы-монументалисты, в частности во Владимире, в Ярославле. Но у МНРХУ большая история, опыт. С начала 1970-х там занимались реставрацией как наукой и воспитали поколения специалистов.

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Фото: пресс-служба Музей Московского Кремля
Научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова

— Если их так мало, неужели у профессионалов нет желания укрепить свои позиции в этой нише, обучить себе смену?

— Это кропотливое занятие. У нас есть Строгановка, где выпускают реставраторов-монументалистов. Есть и средние специальные учебные заведения, готовящие нужные кадры. Но количество таких образовательных учреждений уменьшается, и качество обучения тоже падает.

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— Так, глядишь, специалистов и вовсе не останется. И некому будет передавать другим знания.

— Сейчас всё же есть специалисты. Но еще одна проблема заключается в том, что к ним могут просто не обращаться. В наше время поведением людей в большой степени руководят финансовые соображения, и когда нужно быстро отреставрировать древнюю живопись, заказчики часто выбирают компанию, которая предлагает эти услуги дешевле.

— И тут им в помощь пресловутый № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»?

— Да. А надо заметить, что работа по реставрации и воссозданию объектов культурного наследия не может быть дешевой. Если вы будете сравнивать стоимость реставрации фрески и архитектуры, то поймете, что первое несопоставимо дороже. Это действительно ювелирная работа.

— Организация, реставрирующая кремлевские соборы, участвует в тендере?

— Обязательно. И, конечно, она проходит отбор на конкурсной основе. Мы не можем нарушать закон. В конкурсной документации мы прописываем такие условия, чтобы организация, желающая сделать эту работу, отвечала большому количеству требований.

Реставратор
Успенский собор Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Например?

— В компании обязательно должны состоять реставраторы-монументалисты высшей и первой категорий. Мастера, которые получили этот статус, прошли долгий профессиональный путь. Это образованные, высококультурные люди. В бригаде, работающей в Успенском соборе Кремля, таких специалистов много. Среди них есть даже династии — над реставрацией древних памятников, и в том числе Успенского собора, могут трудиться несколько поколений мастеров.

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«Основная задача — показать подлинные фрагменты без улучшения их вида»

— Год назад в Успенском соборе возвышались строительные леса до самых сводов. Сейчас их разобрали. Что за это время сделано?

Были проведены преимущественно консервационные мероприятия. То есть специалисты укрепили основу — штукатурку и оригинальный красочный слой 1643 года. Консервация — это продвинутый, современный способ сохранения древней живописи. Суть его состоит в том, чтобы вмешательство реставратора в структуру памятника было бы настолько малозаметно, насколько это возможно.

— Вы говорите о слое XVII века. Но собор построен итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти в 1479 году, а расписывал его Дионисий. Фрески того времени сохранились?

— Да, первые росписи в Успенском соборе большинством специалистов датируются временем около 1481 года. Несколько десятилетий спустя по заказу Василия III собор был расписан полностью. А в 1642 году практически вcю роспись сбили по приказу царя Михаила Федоровича. Он решил обновить Успенский собор. Но предварительно художники зарисовали то, что было прежде на стенах храма.

Реставратор
роспись успенский собор кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом в соборе всё же сохранились несколько участков древней росписи. Например, нижний ряд каменной алтарной преграды был закрыт иконостасом. За ним и скрывались изображения, в создании которых мог принимать участие Дионисий. Это редкая находка, она была сделана еще в XIX веке. До наших дней дошло очень мало древнерусских росписей XV века, в Москве это только Успенский собор.

— Во время консервации реставраторы должны укрепить штукатурку. А как это возможно сделать, если на ней роспись?

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— Берется шприц, и иглой под штукатурную основу, на которой лежит красочный слой, вводится укрепляющий состав.

— Вы колете ликам ботокс?

— Наверное, все-таки это не совсем так. Основная задача — показать подлинные фрагменты, которые дошли до нашего времени, без улучшения их вида.

— А что в шприце?

— Клеящий состав.

— Он современный? Или клей варят по старинке из костей и муки?

— Мастера применяют разные составы. Есть традиционные — известковые и синтетические, разработкой которых занимается Государственный научно-исследовательский институт реставрации в Москве. Там, начиная с послевоенного времени, изобретали рецептуры укрепляющих средств.

— Как подобные проблемы решают ваши иностранные коллеги?

— Везде разные реставрационные школы. Но что касается технологий, укрепляющих фрески, то интересные разработки есть в Германии и Италии. Теоретически мы даже можем пригласить людей оттуда к нам поработать. Но процесс организован таким образом, что иностранные специалисты тоже должны участвовать в тендере. И тут я сомневаюсь, что у них будет полное соответствие нашим условиям.

Реставратор
фрески собор успенский кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Наверняка их подведет отсутствие ИНН.

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— Зато наши реставраторы могут выезжать за рубеж. Их приглашают, например, в Ливан, Белоруссию, другие страны.

— В Успенском соборе венчали на престол русских царей. Говорят, что фрески для этой церемонии мыли чуть ли не квасом и пивом. Зачем?

— Фрески Успенского собора возобновлялись к каждой коронации. Со стен смывали грязь и копоть, затем поновляли изображения клеевой или масляной краской. Это ученые знают по архивным документам. Но такими варварскими методами уже не работают. Реставратор, как доктор, должен спасать и лечить. Это раньше было принято дорисовать, подкрасить. Из-за фантазии реставратора подлинник порой погибал. А сейчас мастера заполняют утраты памятника акварелью — легко удаляемой краской. Смотря со стороны, сложно понять, где консервация уже прошла, а где только предстоит. Это увидишь, лишь близко подойдя к стене.

— Чем снимают вековую пыль и копоть? Ацетоном, водой, спиртом?

— Есть разные способы. Но ацетоном — точно нет. Можно просто смахивать пыль сухой кистью. Или пройтись специальным валиком.

Реставратор
фрески собор успенский кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А если к валику вместе с пылью прилипнет краска?

— Есть такая опасность. Но, как правило, прилипает не историческая краска, за которую мы должны бороться и которую нужно сохранять всеми силами, а материалы предыдущих реставраций. Так называемая реставрационная тонировка по всем показателям должна быть слабее, и обязательно нужно оставлять возможность ее удалить. Это делается, чтобы следующее поколение мастеров могло убрать старые тонировки, которые имеют обыкновение менять цвет, и бережно поновило древнюю живопись.

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«Приняли тяжелое решение»

— Значит, реставрация не делается на века? Это временные работы?

— Совершенно верно. Вот сейчас специалисты занимались одним из сводов Успенского собора с композицией «Сретение». Здесь как раз проведен весь комплекс реставрационных работ. Мастерам нужно было выявить только подлинную живопись 1643 года и убрать все следы предшествующих реставраций. Теперь изображение выглядит неярким, но воздушным, пространственным. А до этого оно смотрелось примерно как «Воскрешение Лазаря» на западном своде. «Воскрешение Лазаря» кажется выполненным очень плотными красками; поле, где нет фигур, горок и архитектуры, закрашено ярким золотом. Это результат реставрации начала XX века.

— Чем вам золото не угодило? Почему решили от него избавиться?

— При Михаиле Федоровиче в 1643 году фоны композиции были покрыты этим благородным металлом. Eсть документ, в котором говорится, что царь повелел расписать по золоту. Надо сказать, что мы располагаем очень многими документами прежних поколений реставраторов, и это большая редкость для древнерусской стенописи.

Реставратор
фрески собор успенский кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Историческое золото XVII века не сохранилось. Нам пришлось принять тяжелое решение и убрать остатки золота начала прошлого века. Хотя можно возразить, что по прошествии более ста лет и оно уже стало частью истории реставрации собора.

— Купол с ликом Христа тоже заиграл другими красками.

Спас Нерукотворный на убрусе был под грязью и копотью, теперь он промытый. Он принадлежит основному слою росписи собора, относящемуся к эпохе царя Михаила Федоровича. Но в соборе, как было уже сказано, сохранились и фрагменты первоначальной росписи. Каждое открытие, которые мы сейчас делаем, — наша история. Если это возможно, ее надо показать в первозданном виде, неприукрашенной.

Справка «Известий»

Успенский собор в Московском Кремле был главным собором России. Построенный итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти в 1475–1479 годах, он стал символом объединения русских княжеств. В нем венчали на царство царей, избирали и поставляли глав Русской православной церкви, короновали императоров. Здесь находятся усыпальница митрополитов и патриархов и собрание древнейших кремлевских икон. Барельефы на стенах собора иллюстрируют легенду о передаче царских регалий (шапки Мономаха и барм) из Византии на Русь. Реставрация Успенского собора началась в 2018 году.

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