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Шестеро пострадавших госпитализированы после ДТП под Владимиром

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В результате ДТП во Владимирской области пострадали 22 человека, шестерым из них потребовалась госпитализация. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09:00 утра госпитализированы 6 граждан», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу около 3:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с едущим в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «тонар» под управлением 37-летнего водителя.

По информации источника «Интерфакса», в автобусе, который попал в аварию, находились паломники.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Фото и видео с места ДТП с участием автобуса и грузовика ранее в субботу публиковали «Известия».

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