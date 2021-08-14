Опубликовано фото и видео с места ДТП под Владимиром с 22 пострадавшими
Опубликовано видео и фото с места ДТП, которое произошло 14 августа во Владимирской области. Там в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 22 человека. Видео с места аварии есть в распоряжении «Известий».
Как видно на фото, опубликованных РЕН ТВ, автобус получил серьезные повреждения.
ДТП произошло в субботу около 3:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.
По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с едущим в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «тонар» под управлением 37-летнего водителя.
22 человека пострадали, из них 16 человек госпитализированы, погибших нет.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.