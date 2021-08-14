В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 22 человека
При столкновении автобуса и грузовика во Владимирской области пострадали 22 человека, сообщила пресс-служба УМВД.
ДТП произошло 14 августа около 3:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.
По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с едущим в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «тонар» под управлением 37-летнего водителя.
Автомобили получили механические повреждения.
22 человека пострадали, из них 16 человек госпитализированы, погибших нет.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в этот же день произошла авария в Новосибирской области на участке федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш».
По информации местных СМИ, перевозивший арбузы грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым автомобилем Lifan.
В результате столкновения на встречной полосе пассажир легковушки скончался на месте, а его пассажирку госпитализировали. Грузовик перевернулся и временно заблокировал проезд по автодороге.