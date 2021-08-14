Дацик после победы над Т-34 поспешил к беременной жене

Вячеслав Дацик после победы над Даниялом Т-34 Эльбаевым в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сразу после получения кубка отправился к жене. Супруга «Рыжего Тарзана» готовится к родам.

«Было весело. Хорошо, что жена не родила в прямом эфире. Ждем ребенка, так что можете нас поздравить», — сказал Дацик.

Вячеслав Дацик по решению судей победил Данияла Т-34 Эльбаева, бой продлился три раунда.

Вечером 13 августа на волейбольной арене «Динамо» прошел масштабный турнир, главным боем которого стал поединок Виталия Кудухова с панамцем Гильермо Джонсом. Россиянин после восьми раундов решением судей одолел бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.

Также в рамках турнира бой Брюса Хлебникова с Денисом «Большим папой» Вильдановым завершился вничью, а Тайсон Дижон, также известный как Африканский Тайсон, одержал победу над блогером Артемом Тарасовым.

Трансляция поединков велась в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.