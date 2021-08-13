Бой Хлебникова и Вильданова закончился ничьей

Силач Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов вничью закончили бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 августа.

В первые две минуты боя Вильданов пытался достать оппонента могучи ударами. Хлебников же двигался с опущенными руками и намеревался пробить защиту.

В начале второго раунда «Большой папа» попытался зажать Брюса в углу, раз за разом нанося удары. Казалось, что Хлебников подустал после середины боя, пропуская удары, но при этом он выдерживал атаки и умудрялся попадать по противнику.

В заключительном раунде стало понятно, что Вильданову не хватило дыхания, поскольку силач не давал к себе приблизиться, раз за разом убегая от оппонента.

По завершению боя Вильданов заявил, что Брюс «выиграл по бегу».

«У меня дыхалка лучше, я мог его доработать», — отметил Хлебников.

Оба противника согласились, что потребуется реванш.

Разница в весе между бойцами составила 82 кг: 185 кг Вильданова против 103 кг Хлебникова.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

В турнире принимают участие другие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Джонс, Виталий Кудухов, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Трансляция началась в 23:00 (мск).