Дело за большим: сможет ли Кудухов побить Джонса, а Т-34 — Дацика

Боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 13 марта. Место действия — Москва. Шоу пройдет со зрителями. Тем же, кто не сможет в пятницу вечером посетить волейбольную арену «Динамо», можно будет посмотреть трансляцию на телеканале РЕН ТВ, начало в 23:00 (мск). Всего в программе вечера 10 боев, здесь же мы расскажем о четырех поединках основного карда.

Денис Вильданов (Россия) – Брюс Хлебников (Россия)

Свыше 90,7 кг

Денис Вильданов, наверное, самый крупный российский боец из тех, кто выступает сейчас . Правда, он похудел. Еще два года назад вес Дениса составлял порядка 210 кг. Сейчас — 180 кг. Денис играл в американский футбол, профессионально занимался пауэрлифтингом, выступал на турнирах по силовому экстриму. Но славу ему принес проект Амирана Сардарова «Каменные лица», где люди отвешивали друг другу пощечины. Там Вильданов получил прозвище Большой Папа . Потом Денис стал драться по правилам ММА и на голых кулаках — причем довольно успешно. А в феврале на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» «Короли ринга» он дебютировал в боксе — и там его постигла неудача: Вильданов проиграл Максиму Новоселову.

Дело за большим Брюс Хлебников, Владимир Хрюнов и Денис Вильданов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новый соперник Дениса — Брюс Хлебников, чей пик популярности пришелся на конец 1990-х – начало нулевых, когда он, будучи ребенком, таскал волосами самолеты и корабли, а руками рвал толстенные календари. Сейчас Хлебникову 31 год . Впервые он выступил в 2018 году в проекте YouTube-канала Body Mania «Мясорубка», где вырубил Дмитрия Комарькова. Спустя почти три года Брюс появился в кулачном промоушене Punch Club, где подрался вничью с Александром «Молдованом» Куричем. Главное достоинство Брюса — сильный удар. Этим он выделялся еще в детстве, когда поражал народ своими трюками, им же намерен досрочно закончить бой с Вильдановым.

Артем Тарасов (Россия) – Тайсон Дижон (Камерун)

До 90,7 кг

Еще недавно о Тайсоне Дижоне не знал никто. Но за полгода он выправил положение двумя боями с Вячеславом Дациком. В феврале камерунец проиграл Рыжему Тарзану нокаутом (причем до этого вел по очкам), а в июне потерпел поражение по очкам. Так или иначе, Тайсон, хоть и уступал в габаритах, оба раза дал Дацику конкурентный бой. Тарасов же, раскачавшийся до 90 кг (два года назад в знаменитом бою с Дациком он весил 80 кг), в феврале бился на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» со стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок был в целом равным, но судьи отдали предпочтение Кокляеву.

Тарасов считает, что Дижон в боксе более серьезный соперник, чем Дацик и Кокляев.

Дело за большим Тайсон Дижон и Артем Тарасов на взвешивании Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ни Дацик, ни Кокляев, ни другие — это не тяжелые бои, — сказал Тарасов «Известиям». — Но сейчас намечается действительно трудный поединок с Тайсоном Дижоном. Это человек из сферы профессионального бокса. Я не из бокса. Если честно, для меня это чуть-чуть опасно. Я переживаю, так как до этого я дрался с парнями, которые... Ну, здесь человек точечно бьет.

Вячеслав Дацик (Россия) – Даниял Эльбаев (Россия)

Свыше 90,7 кг

Вячеслав Дацик в особом представлении не нуждается. Если брать всю историю российских единоборств, то не было бойца одиознее, чем он. Правда, в последнее время Рыжий Тарзан стал вести себя спокойнее. Вероятно, дело в том, что год назад он вышел из тюрьмы по УДО, так что малейший конфликт за пределами ринга может для него закончиться очередным путешествием за решетку. В общем, Дацик изменился. Сейчас он на контракте с Федерацией бокса России, так что дерется только по правилам бокса. И поединок с Эльбаевым станет третьим в его боксерской карьере — после двух боев с Дижоном.

Дацику 40 лет, Эльбаеву — 24. Даниял бьется в профессиональных ММА с 19 лет, а в последние два года переключился на сегмент поп-ММА. Прославился благодаря выступлениям в промоушене «Наше Дело», где довольно часто влипал в различного рода скандалы. Прозвище Эльбаева говорящее — Т-34.

Если Дацик на пресс-конференции вел себя смиренно, то Эльбаев, наоборот, включил трешток, а во время дуэли взглядов сильно толкнул Вячеслава.

Дело за большим Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Посмотрим, что Дацик сможет мне сделать, — сказал Т-34. — Но вряд ли он что-то приготовил — ничего не изменилось: он как гусь шагает-топает. Он же не боксер вообще. У меня база — бокс, а он кто? Он сам еще этого не знает. Я выше его. Чего он добился? Случайно нокаутировал Орловского? Или раздавил бедного Тарасова и проиграл? Или подрался с 80-килограммовым Дижоном? Что у него есть еще?

Виталий Кудухов (Россия) – Гильермо Джонс (Панама)

Свыше 90,7 кг

Виталий Кудухов больше 10 лет выступал в любителях, а в прошлом году наконец решил попробовать себя в профессиональном боксе. Дебют удался на славу — он выиграл Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» (за день победил в трех боях, дважды — нокаутом). Виталию 31 год, что для тяжеловеса немного. Изначально его соперником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» должен был стать 48-летний Шерман Уильямс (42-15-2), но тот заразился коронавирусом. В итоге против Кудухова выйдет 49-летний Гильермо Джонс. Панамец известен тем, что в мае 2013-го устроил дикую рубку с Денисом Лебедевым. Джонс пропустил уйму тяжелых ударов, но выстоял и в результате победил — у Лебедева закрылись оба глаза, он перестал видеть, из-за чего не смог продолжить бой. Потом Джонса дважды поймали на допинге, результат боя был аннулирован, а реванш сорвался. Тогда Гильермо был на пике карьеры, а теперь приехал в Россию после почти четырехлетнего простоя — да еще в таком возрасте. На первый взгляд он должен стать легкой добычей для Кудухова.

Дело за большим Гильермо Джонс, Владимир Хрюнов и Виталий Кудухов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предварительный кард:

До 61,2 кг: Карен Маргарян (Армения) – Фаталшо Фаталшоев (Таджикистан).

До 72,5 кг (ж): Луиза Давыдова (Россия) – Мадина Смыслова (Россия).

До 76,2 кг: Орхан Гаджиев (Россия) – Сергей Шевчук (Украина).

До 63,5 кг: Владимир Мироненко (Россия) – Артем Айвазиди (Украина).

До 72,5 кг: Марат уулу Жакшылык (Киргизия) – Рустам Исламов (Россия).

До 66,7 кг: Кирилл Бахтин (Россия) – Алибек Сохибов (Узбекистан).