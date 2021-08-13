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Спортивные выходные с «Известиями»

«Бойцовский клуб РЕН ТВ», матч последних чемпионов РПЛ, предсезонные турниры КХЛ, чемпионат Европы по пляжному волейболу и теннис в Канаде
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Боксеры Гильермо Джонс и Виталий Кудухов

В очередной раз телеканал РЕН ТВ устраивает яркое шоу среди бойцов и боксеров. Мероприятие состоится в пятницу вечером на арене волейбольного «Динамо» на улице Василисы Кожиной. Главным боем карда станет противостояние россиянина Виталия Кудухова и бывшего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA панамца Гильермо Джонса. Кроме того, пройдут схватки с участием популярных блогеров и спортсменов из смежных видов единоборств. Паурлифтер, боец ММА и блогер Денис Вильданов сойдется в ринге со знаменитым силачом 1990–2000-х годов Брюсом Хлебниковым. Блогер и боец Артем Тарасов померится силами с камерунским боксером Тайсоном Дижоном. А эпатажный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик готовится к поединку с бойцом MMA Даниялом Эльбаевым. Самые интересные поединки вечера можно будет увидеть в прямом эфире на РЕН ТВ, начало трансляции в 23:00 (мск).

13 августа, 23:30. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Футбол. Чемпионат России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Локомотив»–«Зенит»

За последние пять лет московский и питерский клубы стали самыми успешными в российском футболе. «Зенит» выиграл три предыдущих чемпионата и прошлогодний Кубок России, и в этом сезоне попытается вновь взять золото национального первенства. «Локомотив» завоевал четыре Кубка России за последние семь сезонов, выиграл чемпионат России-2017/18, а затем дважды становился серебряным призером РПЛ и один раз — бронзовым. Сейчас сине-бело-голубые и красно-зеленые также идут вверху таблицы, потеряв на двоих всего два очка. «Локо» единственный невыигранный матч против «Уфы» свел к ничьей (1:1). А «Зенит» пока идет без осечек, выиграв три встречи из трех.

15 августа, 17:30. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Предсезонные турниры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мемориал Ромазана, Кубок Республики Башкортостан

Клубы КХЛ уже вовсю готовятся к стартующему в начале сентября регулярному чемпионату. В августе наступает пора традиционных предсезонных турниров. Два таких на этой неделе проходят в Магнитогорске и Уфе. Оба завершатся в пятницу. В Магнитогорске местный «Металлург» принимает гостей в рамках Мемориала Ромазана. В этом году туда приехали казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». Накануне последнего дня турнира лидирует «Сибирь». В Уфе в рамках Кубка Республики Башкортостан местный «Салават Юлаев» бьется с ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом» и череповецкой «Северсталью». «Железнодорожники» идут первыми накануне последнего тура.

13 августа. Мемориал Ромазана: 13:00, «Амур»–«Нефтехимик»; 17:00, «Металлург»–«Сибирь». Арена «Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляция на «КХЛ ТВ». Кубок Республики Башкортостан: 11:00, «Автомобилист»–«Локомотив»; 17:00, «Салават Юлаев» – «Северсталь». «Уфа Арена» (Уфа). Прямые трансляции на «КХЛ HD»

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы

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Фото: TASS/DIEGO AZUBEL
Описание картинки

Плей-офф

Только закончив выступления на Олимпиаде в Токио, серебряные призеры Игр россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский отправились в Вену, где в четверг стартовал чемпионат Европы. На прошлой неделе они стали первыми в истории России олимпийскими медалистами в пляжном волейболе. Два года назад дуэт принес стране первое золото чемпионатов мира в этом виде спорта, а сейчас попытается добыть первую победу на континентальном первенстве. Пока у этой пары в активе серебро прошлогоднего Евро в Юрмале. Красильников брал также второе место в 2016 году в швейцарском Биле совместно с Константином Семеновым, который в столице Австрии выступает с Ильей Лешуковым. На счету этой пары серебро чемпионата Европы – 2019 в Москве. Оба наших звёздных дуэта уже дошли до четвертьфинала нынешнего соревнования и в выходные поборются за медали. Дошли до аналогичной стадии и наши женщины, также продолжающие борьбу за призовые места.

13 августа: 15:30, 17:30 и 18:30, женщины, четвертьфиналы.

14 августа: 11:45, женщины, полуфиналы; 13:45 и 21:00, мужчины, четвертьфиналы; 17:30, женщины, матч за третье место; 18:45, женщины, финал.

15 августа, мужчины: 13:00, полуфиналы; 17:30, матч за третье место; 18:45, финал.

«Ред Булл Бич Арена» (Вена, Австрия). Прямые трансляции на «Матч! Игра» и «Матч! Планета»

Теннис

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мужчины, турнир ATP в Торонто.

И двух недель не прошло с момента триумфа российских теннисистов на Олимпиаде в Токио, как они уже по другую сторону океана готовятся к сентябрьскому Открытому чемпионату США, последнему в сезоне турниру «Большого шлема». Первые официальные матчи в рамках этой подготовки они проводят в Канаде. Женщины выступают в Монреале, и там вылетели все наши представительницы, включая олимпийскую чемпионку в миксте Анастасию Павлюченкову. а мужчинам предстоят решающие раунды в Торонто. Там партнёр Павлюченковой по триумфальному миксту Андрей Рублёв вылетел в четверг. Как и серебряный призёр Олимпиады в мужском одиночном разряде Карен Хачанов. В ночь с четверга на пятницу за выход в четвертьфинал поборется вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперником будет австралиец Джеймс Дакворт.

13 августа: 02:00, третий круг; 19:00–21:00, четвертьфиналы. 14: августа: 02:00–04:00, четвертьфиналы; 22:00, полуфиналы. 15 августа: 03:00–04:00, полуфиналы; 23:00, финалы. Корт Aviva Centre (Торонто, Канада). Прямые трансляции на Eurosport 1

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