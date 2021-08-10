Угрозы опасности: участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» устроили трешток

В Москве 10 августа состоялась пресс-конференция, посвященная боксерскому турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он пройдет в российской столице 13 августа. Главным событием вечера станет бой двух профессионалов — экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Гильермо Джонса и победителя Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» Виталия Кудухова . А разогреют этот поединок пусть и не профессиональные боксеры, но тоже довольно известные личности. Звезда турниров по пощечинам Денис Вильданов (Большой Папа) сразится с Брюсом Хлебниковым, который в 90-х и 00-х, еще будучи ребенком, тягал самолеты и корабли. Блогер Артем Тарасов выйдет против камерунца Тайсона Дижона, который в этом году дважды проиграл Вячеславу Дацику (хотя оба раза оказал ему серьезную конкуренцию). А в со-главном бою подерутся сам Дацик и скандально известный боец ММА Даниял «Т-34» Эльбаев. Начало трансляции на РЕН ТВ в 23.00 (мск).

Битва гигантов

Сначала слово дали Хлебникову и Вильданову. Брюс рассказал о том, почему и куда пропал на 15 лет.

— Мне просто надоело, — сказал он. — Я никогда не рвался к популярности, но так получилось, что меня начали показывать [по ТВ]. У меня с детства была большая тяга к автомобилям, авторемонту и сервису. Поэтому мы с другом просто открыли автосервис и стали чинить машины. От этого я получал большое удовольствие.

Угрозы опасности_1 Денис Вильданов (Большой Папа) и Брюс Хлебников на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Затем Брюса попросили разорвать толстый календарь, чтобы напомнить зрителям о его былых рекордах (в 2006 году он разорвал 500 отрывных календарей за 38 минут). Хлебников с заданием справился. Но если в зале кто-то и был впечатлен этим, то точно не 180-килограммовый Вильданов.

— Ребят, я не понимаю, когда Брюсу предлагали бой, его вообще предупредили, что я в ответ буду бить? — спросил «Большой Папа». — Его будут бить в ответ 180 килограммов. Вы ему скажите, а то, может, он сейчас встанет и уйдет. От каждого моего удара его будет уносить, а затем я дам ему снизу, и он кинематографически улетит с ринга к зрителям . Ну порвал он этот календарь, и что? Мы в перчатках будем. Что вы там еще озвучили из его сильных сторон — волосы? Он волосами меня бить будет что ли? Что он может со мной сделать? Пощекотать если только.

Брюс отметил, что поведение Вильданова за два года выступлений в поп-ММА сильно изменилось.

— Был скромный дядя Денис, а теперь угрожает, обзывается, — пожаловался он.

Далее Вильданов продемонстрировал размер своей ладони, приложив ее к лицу ведущему, а затем спросил, сможет ли он в пятницу сплющить голову соперника, если сожмет ее двумя руками . Это был вопрос, не требующий ответа.

При этом Вильданов подчеркнул, что у него нет недооценки к Хлебникову и он выйдет на бой с должным настроем и уважением.

Уверенность Тарасова

Следом настала очередь говорить Тарасова и Тайсона. У Артема спросили, что он думает насчет разницы габаритов между ним и соперником. Боец ответил, что ему не привыкать, а затем дал четко понять, что его это никогда не волновало.

— Я дрался с Дациком — я его выиграл, я дрался с Михаилом Кокляевым — я его выиграл (на самом деле, проиграл решением судей. — «Известия»), и все это видели, — подчеркнул блогер. — На самом деле, я считаю Тайсона более тяжелым соперником, чем Дацик или Кокляев . По крайней мере, это намного интереснее: он базовый боксер, который всю жизнь занимается ударной техникой, а я — борец по жизни. Дацик — смешанник, Кокляев — стронгмен, с ними было легко драться. Естественно, с базовым боксером будет тяжеловато, но, как говорится у борцов: «Хоть ты боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист».

Угрозы опасности_2 Блогер Артем Тарасов и камерунец Тайсон Дижон на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также Тарасов напомнил, что его бой с Дациком по правилам смешанных единоборств — один из первых поп-ММА боев в нашей стране, а потом выразил радость, что Федерация бокса России и РЕН ТВ начали привлекать блогеров в профессиональный спорт.

— Мы лидеры мнений и за нами следят много людей, поэтому о боксе узнают больше — это прекрасно, — считает Тарасов.

Тут Тайсон перебил оппонента, заявив, что в пятницу это самое большое количество людей будет наблюдать, как Артем проиграет. Но почти тут же выразил ему уважение.

— Тарасов для меня и блогер, и спортсмен, — отметил камерунец. — Он непростой человек, поэтому отношусь к нему серьезно. Я все это время усердно готовлюсь, чтобы уронить Артема во втором раунде.

Провокации от «Т-34»

Только затем наступило время главных участников вторничной пресс-конференции. Дацик сначала рассказал, как его жена помогла ему похудеть, а «Т-34» поведал, откуда у него прозвище (придумал тренер) и только после этого перешел в атаку.

— Я люблю рубку, — заявил Даниял. — Посмотрим, что Дацик сможет мне сделать. Но вряд ли он что-то приготовил — ничего не изменилось: он как гусь шагает, топает… Он же не боксер вообще. У меня есть база — бокс, а он кто? Он сам еще этого не знает. Я выше него. Чего он добился? Случайно нокаутировал Орловского? Или раздавил бедного Тарасова и проиграл? Или подрался с 80-килограммовым Дижоном? Что у него есть еще?

Прошелся Эльбаев и по Вильданову с Тарасовым (с ним они сильно поругались на турнире проекта «Наше дело»):

— Три мои жертвы сейчас сидят в ряд, — подчеркнул «Т-34». — Я предлагаю РЕН ТВ и Федерации бокса, чтобы я на турнире их троих сложил. По очереди.

Угрозы опасности_3 Битва взглядов Вячеслава Дацика и бойца ММА Данияла «Т-34» Эльбаева на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вильданов не стал отмалчиваться, но Эльбаев в ответ поставил под сомнение и его спортивные заслуги. А что же известно о Данияле Эльбаеве? Ему 24 года, рекорд на Sherdog — 8 побед, 3 поражения. В последнее время он выступает в сегменте поп-ММА.

Денис попытался ответить, что он мастер спорта международного класса, но «Т-34» уже было не остановить. Вильданов обратился к Дацику с просьбой побить Эльбаева 13 августа, но получил еще одну порцию трештока от Данияла:

— Да я вас обоих похороню. На пенсию уйдете: один в джунгли, другой к себе домой, — сказал «Т-34».

На этом их перепалка была закончена. Да, Дацик, как ни странно, был спокоен. Впрочем, его толком ни о чем и не спрашивали.

Угрозы опасности_4 Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Гильермо Джонс и победитель Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» Виталий Кудухов на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

А в конце пресс-конференции промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как ему удалось убедить 49-летнего Гильермо Джонса приехать в Россию и выйти против Виталия Кудухова. Если вдруг кто забыл, Джонс — тот самый панамец, во время боя с которым у Дениса Лебедева выросла огромная гематома (дело было в мае 2013-го).

— Хочу поблагодарить современные технологии и бдительность женщин, — сказал Хрюнов. — Женщины, продолжайте читать телефоны своих мужей. Почему получился этот бой? Я отправил предложение Гильермо, на что он мне ответил, что он стоит в десятки раз дороже моего предложения. Но потом у них, видимо, что-то случилось с женой, и она прочитала мое предложение. Таким образом этот человек оказался здесь.

В интервью РЕН ТВ Кудухов обещал отомстить за Лебедева.