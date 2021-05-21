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Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом

«Известия» — о преимуществах и недостатках главных звезд турнира GAZFIGHT
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом
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2021-05-20 17:28:22
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Первый турнир промоушена GAZFIGHT состоится 21 мая в Химках. В главном бою сойдутся Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Боксерский вечер в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало в 23:00. Помимо бескомпромиссных поединков зрители увидят выступления таких артистов, как Баста, T-Fest, Аника (ANIKV) и Matrang. Это будет уникальное музыкально-спортивное шоу.

Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания (вес Романова — 101 кг, Кудряшова — 101,2), а затем боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Присутствовал на церемонии и рэпер Баста, промоушен которого организует турнир.

Сильный и обученный

Бой довольно сложный для прогноза, явного фаворита нет. За Романова говорит тот факт, что он никогда не проигрывал в профессионалах: 15 побед в 15 боях (11 нокаутов). Да и любительская карьера у него посерьезнее, чем у Кудряшова. В 2009-м он стал чемпионом России в весовой категории до 91 кг, а до этого дважды выигрывал серебро. Еще Романов в 2008-м нокаутировал Деонтея Уайлдера в матчевой встрече Россия–США. Да, это было уже больше 13 лет назад, да, Уайлдер к тому моменту всего-то два с половиной года занимался боксом. Тем не менее на Олимпиаде-2008 Деонтей взял бронзу, а впоследствии превратился в самого страшного нокаутера на Земле. Так что та победа Романова — безусловно, важное достижение.

Смысл удара
Евгений Романов на открытой тренировке

Евгений Романов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но вот оппозиция у Евгения в профессионалах, прямо скажем, совсем не великая. Его самые известные соперники — Денис Бахтов и Сергей Ляхович. Романов нокаутировал Бахтова в апреле 2018-го, когда тот уже начал превращаться в джорнимена. Сейчас 41-летний тяж идет на серии из восьми поражений подряд. Ляхович в 2006 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, победив единогласным решением судей Леймона Брюстера, который в 2004-м нокаутировал Владимира Кличко. До этого же выиграл по очкам у Доминика Гуинна, тоже крепкого парня. Хороший боксер Ляхович, спору нет. Вот только против Романова белорус вышел не в середине нулевых, а в 2020-м, когда ему уже было 45. Естественно, волгоградец разобрался с ним без особых проблем — нокаут случился уже во втором раунде.

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Но всё же считать Романова мешкобоем или кем-то вроде этого не стоит. Это действительно сильный, обученный боксер. Один из лучших тяжей России (пожалуй, четвертый после Александра Поветкина, Арсланбека Махмудова и Мурата Гассиева).

Сумасшедший удар

Есть и еще один момент, который говорит за Романова. Евгений — боксер с сильным ударом, а его соперник Дмитрий Кудряшов уже бывал в нокаутах, в том числе в тяжелых, — как, например, в поединке с Юниером Дортикосом в четвертьфинале Всемирной боксерской Суперсерии в 2017-м. Да и вообще Кудряшов — боксер, который обычно идет на соперника с открытым забралом: «или упаду я, или упадешь ты». В плане тактики Романов кажется более искусным боксером. Хотя в последнем бою — с Вацлавом Пейсаром — Дмитрий действовал куда более рационально, чем обычно. Победа была спорная (раздельным решением судей), тем не менее Кудряшов не выглядел сорвиголовой. И, вероятно, такая его версия будет для Романова даже опаснее, чем та, которая пытается прикончить оппонента как можно скорее.

Впрочем, сила удара Кудряшова — это дар. Если кого-то из российских боксеров будет необходимо послать на конкурс по пробитию стены одним ударом, он будет лучшим кандидатом. Осенью 2019-го в интервью «Спорт-Экспрессу» он сказал про аппараты по измерению силы удара: «Это моя тема».

Смысл удара
Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Давным-давно, больше десяти лет назад, мы гуляли с супругой по парку, тогда мы только познакомились, — вспоминал боксер. — И там стоял автомат в виде мужика с пузом. Будущая жена говорит: «Давай ударь, ты же боксер». При девушке нельзя оплошать, и я вложил всё, что у меня было. Как дал по нему! Оказалось, что, когда выбиваешь тысячу, из него струйка вытекает. Я тысячу выбил, и автомат облил меня между ног. Я говорю бабушке, которой деньги платил: «Бабуль, а что ты мне не сказала-то?» А она: «Внучек, я и не знала, что есть такая штука. Мужики здоровые били, но столько никто не выбивал. А ты такой худенький подошел... Да не может быть такого!»

До боя с Пейсаром он одержал 23 победы — и все нокаутом. Как и в случае с Романовым, Кудряшову противостояла далеко не самая сильная оппозиция, но победы над действительно достойными соперниками у Дмитрия, конечно же, есть. В 2014-м он нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Хуана Карлоса Гомеса, а в 2017-м взял реванш у очень крепкого Оланреваджу Дуродолы. В общем, если Кудряшов хорошо попадет — Романову будет плохо. Возможно, очень плохо. Так ли иначе, всё говорит о том, что бой всю дистанцию не продлится.

Я бы так сказал: именитого боксера в жертву приносят молодому, — сформулировал расклад сил для «Известий» российский боксер Дмитрий Чудинов. — Кудряшов два года на ринг не выходил. Это будет настоящее испытание для него, для меня, конечно, фаворит — Женя Романов, 100%. Как бы это прискорбно ни звучало для Кудряшова, но это так. Раундов десять будет? К середине боя, думаю, уже всё, нокаутирует. На мой взгляд, Дмитрий будет нокаутирован ударом справа.

Заметим, что Романов и Кудряшов ровесники — обоим по 35 лет. Это немного для бриджвейта, но и немало. Как мы уже писали в предыдущем материале о GAZFIGHT, вероятно, для обоих это будет последний шанс побороться за титул чемпиона мира престижной боксерской организации.

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