Бит-бокс: бой на GAZFIGHT станет главным в карьере Кудряшова и Романова

Первый турнир промоушена рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT состоится 21 мая в Химках. В главном бою вечера встретятся Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. Победитель поединка станет претендентом на пояс WBC в бриджвейте (до 101,6 кг) — новой весовой категории. Дивизион назвали в честь Бриджера Уокера — шестилетнего мальчика, который летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. На разорванную щеку ему наложили 90 швов. История разлетелась по американским СМИ, а глава WBC Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона. Турнир под эгидой GAZFIGHT в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало в 23:00.

Последний поход

У Романова небанальная карьера. В 2003 году он стал чемпионом Европы по юниорам, потом попал в сборную России. Хотел выступить на Олимпийских играх 2008 года, но поехал туда лишь в качестве спарринг-партнера Рахима Чахкиева. При этом за полгода до Олимпиады Евгений одержал свою самую знаменитую победу в любителях, в матчевой встрече Россия–США нокаутировав Деонтея Уайлдера , который впоследствии стал чемпионом мира в супертяжелом весе, да и вообще самым устрашающим панчером в мировом боксе (42 победы, 41 из которых — нокаутом).

Правда, вспоминать тот успех Романов не любит.

— Все постоянно говорят про тот поединок [с Уайлдером], — сказал Романов на пресс-конференции GAZFIGHT — Но я об этом давно забыл: у каждого из нас свои пути. Сейчас Уайлдер уже наверху, а я только начинаю, хотя в тот момент всё было наоборот. В общем, я не люблю говорить о том бое, это было в прошлом, уже другое время.

Бит-бокс Евгений Романов на открытой тренировке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2009-м Романов выиграл чемпионат России, но в 2010-м завязал с боксом. Такое решение он принял, поскольку посчитал, что федерация относится к нему несправедливо, не отправляя на большие турниры. Романов устроился работать в муниципальную бюджетную организацию по спортивной линии: организовывал мероприятия в районе, руководил футбольной командой Городищенского района Волгоградской области.

Ему нравилось то, чем он занимался, но, посмотрев в 2015-м один из турниров, Евгений решил вернуться в бокс — причем в любительский, даже рассчитывал поехать на Олимпиаду. А после встречи со своим нынешним менеджером Василием Васильевым переключился на профессиональную карьеру — стал выступать в супертяжелом весе. Сейчас его рекорд — 15 побед в 15 боях (11 — КО/ТКО), а в 2019-м он завоевал пояс WBO Global. Последний бой провел в ноябре 2020-го, уже во втором раунде нокаутировав экс-чемпиона мира Сергея Ляховича.

Если Уайлдер — самый устрашающий панчер в мировом боксе, то экс-чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Кудряшов — в российском. У Дмитрия 24 победы в профи, 23 — нокаутом. Так что прозвище Кувалда абсолютно логично. При этом есть у него и поражения — целых три, и все нокаутом: от Оланреваджу Дуродолы (2015 год), Юниера Дортикоса (2017) и Илунги Магабу (2019). Лишь один бой с участием Кудряшова продлился всю дистанцию — последний, с чехом Вацлавом Пейсаром (Дмитрий победил раздельным решением судей). Можно ли в связи с этим сказать, что Кувалда изменился и стал более рациональным? Возможно. Но точно ли это так, покажет поединок с Романовым.

Про свою нокаут-силу Кудряшов говорит скромно. «Когда ты весишь под 100 кг, любой бьет сильно , — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу» в сентябре 2019-го. — Нокаут — это история, когда, скажем так, удар не то что сильный, а невидимый, когда соперник к нему не готов. Нужно, чтобы боксер чувствовал, когда может случиться нокаут. У меня это чувство есть. Скорее всего, я бью не сильнее, чем остальные» .

Бит-бокс Дмитрий Кудряшов на открытой тренировке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас Дмитрий чувствует себя уверенно — рассуждает так, будто без проблем пройдет Романова, хоть у того и рекорд 15-0.

— Романов — боксер с хорошей школой, с большим бэкграундом в любителях, это делает его непростым соперником, — сказал Кудряшов на пресс-конференции. — В то же время он любителем и остался. Как он поведет себя в этом бою, мне в принципе понятно. Это мое преимущество, я уже знаю, что он будет делать. Потому что он много лет делал одно и то же, и сейчас научиться чему-то новому уже не представляется возможным. После боя Романов будет говорить, что у него не всё получилось.

Романов же скромничает, а про соперника говорит только хорошее: «Дмитрий — хороший боец, обладает нокаутирующим ударом. Его можно победить за счет работы, упорства, силы воли. Здесь должно быть жесткое, бескомпромиссное соперничество. Кудряшов считает, что я так и остался любителем? Ринг всё покажет, смысла об этом говорить нет».

Романов в профи выступал в супертяжелом весе, а Кудряшов — в первом тяжелом. При этом габариты у них равные. Оба в межсезонье весят по 105 кг. Что касается исхода поединка, то нокаут очень и очень вероятен — оба боксируют зрелищно, оба с крепким ударом. И еще: обоим боксерам по 35 лет. Не критический возраст для тяжеловесов, но, вероятно, и для Романова, и для Кудряшова это последний поход за титулом чемпиона мира.

Не только бокс

В этот вечер в Химках состоятся еще три интересных боя. В соглавном поединке сойдутся россиянин Артем Оганесян (12-0, 10 KO) и аргентинец Хавьер Франсиско Масиель (33-7, 23 КО). Изначально Оганесян должен был сразиться с венесуэльским боксером Хуаном Руисом, но произошла замена соперника. В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) встретятся россиянин Иван Козловский (2-0, 1 КО) и боксер из Танзании Адам Кипенга (11-1, 7 КО). А в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг) сойдутся российские боксеры Максим Вошков (9-0-1, 5 КО) и Магомед Мадиев (14-0-2, 4 KO).