Звёздный бокс и Баста: чем завершился первый турнир GAZFIGHT

Россиянин Евгений Романов победил соотечественника Дмитрия Кудряшова в новой весовой категории бриджевейт (101,6 кг) на первом турнире GAZFIGHT — промоушена рэпера Басты. Поединок продлился все 12 раундов, но судьи единогласным решением отдали предпочтение 35-летнему Романову. Он стал обладателем пояса WBC Silver и претендентом на титул чемпиона мира WBC. Также в Химках состоялось еще несколько интересных боев. Прямую трансляцию главных поединков боксерского вечера в прямом эфире можно было увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Фаворит оправдал ожидания

Романов считался безоговорочным фаворитом боя у букмекеров. Ставки на него принимались из расчета 1 к 5. Котировки неожиданные, учитывая, что Кудряшов — достаточно опасный соперник. До поединка у Дмитрия было 24 победы в профессиональном боксе, 23 из которых — нокаутом. Он один из самых тяжело бьющих российских боксеров. Понятно, что минусов у Кудряшова тоже немало: слишком открыто боксирует, трижды проигрывал нокаутом, не вариативен в бою.

У Романова рекорд в профи 15-0, но оппозиция у Евгения была далеко не топовая. Нокаутированный им в ноябре 2020-го Сергей Ляхович, конечно, серьезный боксер, но ему 44 года, а из последних 12 боев он проиграл восемь. Еще у Евгения есть победа нокаутом над знаменитым боксером Деонтеем Уайлдером — в любителях, но было это очень давно — в феврале 2008-го, а Уайлдер тогда занимался боксом всего 2,5 года.

Звездный бокс_1 Главный бой между Дмитрием Кудряшовым (справа) и Евгением Романовым в отборочном поединке на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории Bridgerweight на вечере бокса Gazfight в Баскетбольном центре «Химки» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако бой начался так, будто Романов и правда суперфаворит. Евгений стартовал активно, легко пробивая защиту Кудряшова. На самом деле защиты у Дмитрия будто не было вовсе — что в первом раунде, что в последующих . Романов меньше Кудряшова, руки у него короче, однако в цель залетал едва ли не каждый джеб. Был бы на его месте когда-то побитый им Уайлдер, все могло бы кончиться уже в первом раунде. Но Дмитрий удары Евгения держал. А сам почти не атаковал.

В углу Кудряшова бушевал тренер Андрей Ивичук. Он не мог понять, почему его подопечный так пассивен и практически не атакует своего оппонента.

Действительно, по сути, низкорослый для тяжа Романов (183 см) выигрывал бой одной левой, передней рукой. Кудряшов же будто рассчитывал на лаки-панч. Однако попасть плотно — так, чтобы соперника потрясло, — у него никак не получалось. Начиная с 10-го раунда Романов стал действовать очень аккуратно, вторым номером, опасаясь контратаки Кудряшова. Что никак не помешало ему забрать и 10-й раунд, и 11-й. А в 12-м Кудряшов показал свои лучшие три минуты в этом бою. Но нокаута не случилось — да и не сказать, что он чаще попадал.

Звездный бокс_2 Евгений Романов после победы над Дмитрием Кудряшовым в отборочном поединке на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории Bridgerweight на вечере бокса Gazfight в Баскетбольном центре «Химки» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В итоге убедительная победа Романова: 120-108, 119-109, 119-109 . То есть один из судей отдал ему все раунды, двое других — 11. Теперь он претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте . А для Дмитрия это наверняка была последняя возможность побороться за мировой пояс. В 2019-м его звали в ММА, даже назначили бой, но из-за травмы поединок сорвался.

— Я болел за Дмитрия [Кудряшова] и желал ему победы, — признался «Известиям» экс-чемпион мира Григорий Дроз д. — Но Дима в очередной раз не был готов. Судейский счет это отразил. Он потерял какую-то нить, я не понимаю, что с ним происходит. Он продолжает пропускать и сам мало попадает. Печальное зрелище. Понятно, что стоял до конца, боролся, но проигрывал с первого раунда. Не было нокаута? Я думал, что будет досрочная победа , но вот так сложилось. Женя Романов попадал, но видимо, не так плотно. У Димы не было много моментов. Бой был интересный, но я бы хотел увидеть другую картинку.

Дорогу молодым

В еще одном бою вечера Василий Войцеховский победил техническим нокаутом нигерийца Кабиру Товалави в полутяжелом весе . Войцеховский уверенно начал поединок, будучи быстрее противника и сокращая дистанцию. Товалави пропустил несколько ударов во втором раунде и вскоре не смог продолжать бой — россиянин одержал победу техническим нокаутом. Это был уже второй бой Войцеховского в 2021 году. В январе он выступил на турнире в Екатеринбурге, где сразил Анатолия Белякова.

Иван Козловский сразился с боксером из Танзании Адамом Кипенгой в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Бой продлился все шесть раундов и законился победой россиянина решением судей.

Звездный бокс_4 Олег Мисюра во время боя с Баталом Чежия на вечере бокса Gazfight в Баскетбольном центре «Химки» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В противостоянии российских боксеров Батала Чежия и Олега Мисюра победа осталась за последним . Мисюра нокаутировал оппонента в третьем раунде и стал новым чемпионом России во втором среднем весе.

— Все бои были хорошего качества, как мне показалось, картинка тоже была классная — много света и звука, — продолжил Григорий Дрозд. — Был концерт Басты еще, поэтому можно сказать, что это некий формат боксерского шоу. Все выглядело достойно. Поздравляю Василия и его команду с дебютом как промоутеров. Дальше будет лучше.

Сам Баста также заявил, что у него большие планы на бокс .

Звездный бокс_3 Музыкант и продюсер Баста (Василий Вакуленко) перед главным боем вечера бокса Gazfight в Баскетбольном центре «Химки» между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в отборочном поединке на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории Bridgerweight Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Коллеги говорили о планах создания нового формата, — сказал Баста на пресс-конференции после турнира. — Мы сейчас будем перегруппировываться, создавать что-то очень интересное. Нам для этого потребуется очень много сил, но это будет, на мой взгляд, удивительным и интересным решением, и возможность для боксеров молодых. О суперзвездах бессмысленно говорить, так как они всегда интересны, а безумное количество молодых и талантливых боксеров, которым внимание еще не настолько высоко. Вот желание, чтобы звездами наши пацаны становились с 20, к 22 годам, может быть, еще раньше. Желание посвятить этому жизнь и свое время.

Помимо выступления Басты зрители в Химках также увидели выступления T-Fest, Аника (ANIKV) и Matrang. Это было уникальное музыкально-спортивное шоу.