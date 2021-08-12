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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэли взглядов перед турниром

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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» накануне предстоящего боксерского турнира провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную битву взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

В результате взвешивания выяснилось, что обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов на 82 кг тяжелее своего соперника Брюса Хлебникова. Оппоненты действительно заметно различаются по размерам. Такая колоссальная разница в весе определяет интерес к предстоящему бою.

При этом, как рассказал Вильданов, из-за своих габаритов ему было очень сложно подобрать подходящие перчатки.

«Вот эти Everlast, которые привезли, оказались малы, сейчас ждем, должны привезти более подходящие», — отметил он.

Другой участник бойцовского вечера, Даниял Эльбаев, оказался тяжелее соперника Вячеслава Дацика на 12 кг: 135 против 123. Дацик поделился планами на технику ведения боя.

«Тренер поставил задачу — дать вымахаться противнику в первом раунде и потом уже идти вперед», — сказал он.

Промоутер Владимир Хрюнов, в свою очередь, подчеркнул, что бойцы находятся в состоянии эмоционального подъема перед поединками.

«Мы сменили перчатки с 10-унцовых на 16 унций. Бойцы эмоциональны очень — чтобы не покалечили друг друга», — сказал он.

Процедуру взвешивания перед боем прошли также Артем Тарасов и Тайсон Дижон. Так, вес Тайсона оказался 85 кг, Тарасова — 80,5 кг. После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов, в ходе которой Дижон близко наклонился к лицу Тарасова, после чего от соперника последовал хлесткий комментарий.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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