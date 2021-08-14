Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вячеслав Дацик по решению судей победил Данияла Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 августа.

Бойцы провели на ринге три раунда. С первых минут первого раунда Дацик и Эльбаев начали наносить друг другу удары, при этом Т-34 был активнее. В какой-то момент Рыжий Тарзан провел опасный удар чуть выше пояса.

Во втором раунде оппоненты всё также обменивались ударами.

В третьей двухминутке бойцы устали, но все-таки сумели устоять на ногах.

На процедуре взвешивания Т-34 перевесил оппонента на 12 кг: Эльбаев показал вес 135 кг, Дацик — 123 кг.

Ранее прошедший в рамках турнира бой Брюса Хлебникова с Денисом «Большим папой» Вильдановым завершился вничью, а Тайсон Дижон, также известный как Африканский Тайсон, одержал победу над блогером Артемом Тарасовым.

В турнире принимают участие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Дижон, Брюс Хлебников, Денис Вильданов, Виталий Кудухов, Гильермо Джонс, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Трансляция началась в 23:00 мск.