Миротворцы РФ провели детский курс «молодого бойца» в Нагорном Карабахе

Военнослужащие миротворческого контингента России (РМК) провели курс «молодого бойца» с основами выживания в горах для детей Нагорного Карабаха. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Как уточняется в сообщении, в практических занятиях приняли участие дети, возраст которых составил от 13 до 18 лет. Мероприятия состоялись на базе спортивно-туристического лагеря в общине Цмакаог Мардакертского района Нагорного Карабаха.

В рамках курса российские миротворцы поделились с детьми подробностями миссии военных в Нагорном Карабахе, в том числе рассказали об опасности игр на не проверенной саперами территории и способах оказания медицинской помощи.

«Сегодня российские миротворцы присутствовали в спортивно-туристическом детском лагере, где провели занятия по ознакомлению детей с деятельностью миротворческого контингента, провели занятия по оказанию первой медицинской помощи. Дети на практике во время соревнований отработали практически полученные знания. Российские миротворцы продолжат взаимодействия с детско-юношескими спортивными лагерями», — поделился представитель российского миротворческого контингента Александр Королев.

По словам директора лагеря Владимира Григоряна, организация старается поддерживать сотрудничество с российскими миротворцами во всех сферах. Он добавил, что руководство лагеря направило официальное обращение командующему РМК с просьбой поддержать определенные дисциплины и специальности. В частности, инициатива касалась предоставления информации об оказании первой медицинской помощи и ориентированию на местности.

Так, методы оказания первой помощи были продемонстрированы детям военным медиком, который наглядно показал, как правильно останавливать кровотечение, накладывать шину и пояснил, в каких ситуациях нельзя перемещать пострадавшего.

«С детьми были проведены занятия по оказанию медицинской самопомощи и взаимопомощи. Особое внимание было уделено помощи при травмах, иммобилизации, остановке кровотечений. Детям понравилось, откликнулись, активно задавали вопросы, практически отработали. Основные вопросы дети задавали по поводу оказания медицинской помощи при травматизме во время спортивно-туристических походов», — рассказала представитель РМК Елена Муратова.

Накануне, 13 августа, российские миротворцы сдали 40 литров крови для жителей Нагорного Карабаха.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.