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Миротворцы РФ сдали 40 литров крови для жителей Нагорного Карабаха

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Военнослужащие миротворческого контингента России (РМК) сдали 40 литров крови для жителей Нагорного Карабаха, которые пребывают в больницах или проживают вблизи линии разграничения в отдаленных районах региона. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Уточняется, что сдача крови осуществлялась в добровольном порядке как ответ на запрос об оказании помощи в Центр гуманитарного реагирования РМК. Так, на соответствующее обращение откликнулись около 100 российских военных.

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«Кровь донора после забора приходит в лабораторию для обследования на инфекционный статус и на гемотрансмиссивные инфекции исключения. Надо проверить кровь на гепатит, СПИД, малярию, исключая ряд инфекций и проверяя резус-фактор донора, тут же выносится заключение на совместимость с кровью реципиента», — сообщила заведующая отделением переливания крови Гаяне Аванесян.

По словам представителя РМК Максима Пугачева, перед непосредственным забором крови у каждого военнослужащего было измерено артериальное давление, уточнены разного рода жалобы, а также заполнена специальная анкета.

«По окончанию процедуры сдачи крови каждому военнослужащему был выдан дополнительный продовольственный паек в виде шоколада, сока и печенья. Кроме того, всем донорам крови из числа военнослужащих будут предоставлены дополнительные сутки отдыха», — резюмировал представитель российских миротворцев.

Накануне, 12 августа, российские миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала в процессе обустройства заборной скважины и предоставления питьевой воды в населенные пункты Нагорного Карабаха.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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