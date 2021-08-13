В США сообщили о начале переброски дополнительных сил в Кабул

В США начали переброску дополнительных сил в Афганистан. Власти страны намерены закончить этот процесс к концу недели, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Переброска сил в аэропорт Кабула осуществляется для содействия вывозу из страны американских граждан, в первую очередь дипломатов.

«Перемещение войск, о котором мы объявили накануне, происходит прямо сейчас. Часть одного из батальонов морской пехоты — уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней. Я предполагаю, что к концу выходных основная часть этих трех тысяч, о которых мы говорили вчера, будет на месте», — указал Кирби в ходе брифинга. Трансляция выступления ведется на сайте C-span.

В этот день госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула и снова подтвердили приверженность мирному урегулированию.

Днем ранее сообщалось, что власти США в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства страны в Афганистане. Кроме того, стало известно о намерении США разместить дополнительные силы в международном аэропорту Кабула.

Также посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. По информации посольства, в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

При этом в США выразили уверенность в том, что если талибы (движение «Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) захватят Афганистан, у этой власти не будет признания в мировом сообществе.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

13 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили афганский город Лашкаргах. Днем ранее боевики движения сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Помимо этого, они подчинили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана.

Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.