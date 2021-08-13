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КПРФ может получить 11% голосов на выборах

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Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, партия КПРФ набрала бы 11% голосов, следует из результатов социологического опроса фонда «Общественное мнение». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается в Twitter Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

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«Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась «Справедливая Россия — За правду» с результатом 6%», — говорится в посте.

Число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 14%. 21% граждан затруднился дать ответ.

При этом 8% избирателей изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий — «Новые люди», «Партия пенсионеров, «Яблоко», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и «Родина».

Как отмечают эксперты, подобные результаты свидетельствуют о том, что внимание избирателей смещается с традиционных партий в сторону не представленных в парламенте политических сил.

Профессор Михаил Полянский обратил внимание на рост показателей «Единой России» — он связал это с умелой работой партии с социальной повесткой, затрагивающей всех без исключения граждан: от инициатив, связанных с обеспечением санитарной безопасности выборов, до контроля цен на продукты и решения вопросов газификации частных домов.

Заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве, политолог России Роман Парма, в свою очередь, добавил, что электорат парламентских партий остается в целом стабильным, а показатели не меняются.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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