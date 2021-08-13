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В Москве отменили ряд коронавирусных ограничений

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В Москве отменили обязательный перевод работников на удаленку. Ранее, согласно указу мэра города, дистанционно должны были работать 30% сотрудников организации. С 13 августа удаленка носит рекомендательный характер, сообщает телеканал «Известия». Также отменяются требования мерить температуру каждые четыре часа, термометрия работников должна быть только в начале дня. Помимо этого необязательным становится тест работников на COVID-19 каждые 15 дней. Снимаются все ограничения на посещение зоопарков. Меры удалось смягчить благодаря темпам массовой вакцинации. Первый компонент препарата получили более 4,5 млн москвичей. Также причиной ослабления ограничений стало то, что число госпитализаций в сравнении с июнем уменьшилось более чем в два раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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