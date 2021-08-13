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В России за сутки выявили 22 277 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810), Московской области (1223).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 815, выздоровели 19 368 человек.

Всего в России с начала пандемии выявили 6 557 068 случаев COVID-19, скончалось 168 864 человека, полностью вылечились 5 848 340 пациентов.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V».

10 августа руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщал, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, так как иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

По последним данным, вакцинацию от коронавируса в России прошли более 37 млн человек.

Вместе с этим, как отмечала на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она также подчеркивала, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

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