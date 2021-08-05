В Минздраве назвали число вакцинированных от COVID-19 в России

В России прошли вакцинацию от коронавируса 37 млн человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 млн человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 млн», — рассказал он на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

Днем ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что полная вакцинация является необходимым элементом защиты от COVID-19, так как она эффективна против разных штаммов коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

По словам Поповой, из общего числа получивших хотя бы одну дозу препарата заболевают не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7–0,8%.

Президент РФ Владимир Путин 16 июля указал, что все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными. Он отметил, что от темпов вакцинации зависит то, как быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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