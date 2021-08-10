Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19

Всем переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться, поскольку иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов. Об этом во вторник, 10 августа, заявил руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Все мировые вакцины, которые общепризнанны и хороши, все защищают от «Дельта»-вируса, а вот переболевшим как раз надо ревакцинироваться, потому что они болели «китайским» вирусом, и тот иммунитет, который у них образовался, зачастую недостаточен»,— рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Семенов также уточнил, что прививаться следует через полгода после болезни.

Ранее, 8 августа, генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов отметил, что необходимое для заражения количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

30 июля глава центра «Вектор» Ринат Максютов уточнил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

Ранее, 7 июля, начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что для переболевших коронавирусом лучше всего подходит однофазная вакцина, например «Спутник Лайт».

26 июня доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов рассказал, что вакцинация переболевших коронавирусной инфекцией безопасна и способствует формированию иммунитета.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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