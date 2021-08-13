НАК сообщил о координации работы служб на месте взрыва автобуса в Воронеже

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий взрыва автобуса в Воронеже. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил информационный центр НАК.

Криминалисты обследуют место происшествия. Отрабатываются различные версии трагедии. Правоохранительными органами осуществляются все необходимые следственные действия.

По данным РЕН ТВ, маршрутка, в которой произошел взрыв газа в Воронеже, принадлежала индивидуальному предпринимателю. Автобус был арендован пассажирским автотранспортным предприятием.

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв газа, однако на автобусе не должно было находиться газобаллонное оборудование, он ездил на дизельном топливе. Как свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора, ранее перевозчика уже ловили на установке подобного рода оборудования.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась. Всего в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты.