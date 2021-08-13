Взорвавшаяся в Воронеже маршрутка принадлежала ИП

Маршрутка, в которой произошел взрыв газа в Воронеже, принадлежала индивидуальному предпринимателю. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается в материале, автобус был арендован пассажирским автотранспортным предприятием.

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв газа, однако на автобусе не должно было находиться газобаллонное оборудование. Как свидетельствуют проверки МВД и Ространснадзора, ранее перевозчика уже ловили на установке подобного рода оборудования.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.