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Росавиация сообщила о намерении провести проверку «ВИТЯЗЬ-АЭРО»

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Росавиация намерена провести внеплановую проверку авиационной компании «ВИТЯЗЬ-АЭРО» в связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Дополнительно уточняется, что центральный аппарат организации сформировал специальную комиссию.

«Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта ООО «Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО», — говорится в тексте сообщения ведомства.

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Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета уже определено — около 700 м от берега.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

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