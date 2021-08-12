Еще два вертолета МЧС направят на борьбу с лесными пожарами в Якутии

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС России направят на тушение лесных пожаров в Якутии (Республика Саха). Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба министерства.

«13 августа в Якутию для усиления авиагруппировки прибудут еще два вертолета — Ми-8 из Благовещенска и Ми-26 из Хабаровска», — говорится в сообщении.

Также в готовности к отбытию находятся 100 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС, передает RT.

Ранее в этот день глава региона Айсен Николаев сообщил, что в Якутии 13 августа объявлено нерабочим днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 20 раз, сообщает телеканал «360».

Учреждения здравоохранения, аптечные сети, а также предприятия круглосуточного режима продолжат работу.

Взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутск приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники. Парашютисты-десантники «Авиалесоохраны» защищают населенные пункты Сангары и Ситтэ в Якутии при помощи встречного отжига.

В зону ликвидации лесных пожаров прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

9 августа Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

За день до этого стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.