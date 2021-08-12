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Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

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Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска превышает норму с 1,28 до 19,6 раза. Об этом в четверг, 12 августа, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

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«По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по 6 показателям: оксид углерода — до 1,48 ПДК при ПДК не более 5 мг/м3, взвешенные вещества — до 11,78 ПДК при ПДК не более 0.5 мг/м3, взвешенные частицы РМ — 2,5 — до 4 ПДК при ПДК не более 0,16 мг/м3, взвешенные частицы РМ – 10 — до 19,6 ПДК при ПДК не более 0,3 мг/м3», — говорится в сообщении.

Кроме того, превышены показатели диоксида серы и азота.

Управление Роспотребнадзора напомнило жителям Якутии о мерах безопасности в случае задымления населенных мест: защите органов дыхания, минимизации пребывания на открытом воздухе, ограничении физических нагрузок и ежедневных влажных уборках.

На территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Ранее в этот день в зону ликвидации лесных пожаров в Якутии прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС в зоне лесных пожаров.

11 августа площадь лесных пожаров в республике достигла 6,6 млн га. Возгорания зафиксированы в 18 районах. При этом 13 лесных пожаров действуют на расстоянии менее 5 км от населенных пунктов.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

За день до этого стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

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