В Якутии площадь лесных пожаров достигла 6,6 млн га. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные минприроды по региону.

Возгорания зафиксированы в 18 районах. Уточняется, что 13 лесных пожаров действуют на расстоянии менее 5 км от населенных пунктов.

В ликвидации возгораний участвуют более 4,5 тыс. человек и 708 единиц техники. К борьбе с пожарами привлекли спасателей из других регионов.

10 августа МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Якутию дополнительно два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.

Спасатели уже вылетели в Якутию. При этом основные усилия планируется направить на недопущение распространения огня на населенные пункты.

Кроме этого, президент поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. Так, по его данным, в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. Огонь локализовали.

По информации МЧС, на территории Якутии за минувшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади свыше 122 тыс. га.