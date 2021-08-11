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Вторая группа из 100 спасателей вылетела в Якутию для борьбы с пожарами

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В Якутию на тушение лесных пожаров, бушующих в регионе, вылетел самолет Ил-76 МЧС РФ со вторым эшелоном спасателей. 100 специалистов Тульского спасательного центра направляются в районы, где наблюдается самая сложная обстановка. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона», — цитирует сообщение ведомства РЕН ТВ.

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Накануне в Якутию вылетели первые 100 спасателей.

10 августа МЧС России по поручению президента Владимира Путина заявило о дополнительной отправке в Якутию двух многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.

Российский лидер ранее в этот день поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии.

Кроме этого, Путин поручил руководству Якутии подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

По информации на утро 10 августа, на территории Якутии действуют 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

9 августа сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

В тот же день глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

8 августа сообщалось, что Путин также поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

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