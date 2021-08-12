Жертвами оползня на севере Индии стали 13 человек

Число жертв, произошедшего 11 августа в северном индийском штате Химачал-Прадеш оползня, составило 13 человек. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, телеканал NDTV.

Тринадцать человек погибли и около 30 пропали без вести после того, как в результате оползня в районе Киннаур под грудой камней оказались погребены несколько легковых автомобилей, автобус и грузовик.

Десять человек были спасены и находятся в больнице.

На поисково-спасательные работы было направлено около 200 военнослужащих Индо-Тибетской пограничной полиции (ITBP).

«Мы ожидаем, что спасательные операции продолжатся всю ночь, если не дольше», — приводит телеканал слова представителя ITBP.

Отмечается, что в данный момент опасность схода оползней сохраняется.

В середине июля как минимум 15 человек погибли в Индии под обломками зданий из-за оползней в районе Чембур в Мумбаи. Здание разрушилось из-за проливных дождей, обрушившихся на мегаполис.