Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района

Власти местного самоуправления подготовились к эвакуации жителей села Краснолесье, расположенного под Симферополем, в связи с подтоплениями, вызванными обильными ливнями. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее этим же днем сход воды на трассу Симферополь–Ялта затруднил автомобильное движение на участке дороги. По предварительной информации, водный поток сошел из-за перенаполнения природного водоема, вызванного сильными ливнями. Сотрудники ГУ МЧС по Крыму, прибывшие на место происшествия, сообщили о подтоплении жилых территорий в селе Краснолесье.

На данный момент для жителей обозначенного района подготовлено 12 автобусов. Отмечается, что шесть человек, в числе которых один ребенок, были эвакуированы в село Перевальное, где располагаются семь пунктов временного размещения.

Движение по трассе Симферополь–Ялта всё еще затруднено.

На место происшествия выехал региональный министр ЧС Сергей Садаклиев, специалисты МЧС по республике, а также представители администрации Симферопольского района.

В настоящее время на месте подтоплений работают спасатели, а также развернут оперативный штаб.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

Ущерб от сильных ливней и подтоплений в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей.