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Движение по трассе Симферополь–Ялта затруднилось из-за схода воды

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Движение по трассе Симферополь–Ялта было затруднено в связи со сходом воды на дорогу, вызванным сильными ливнями. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Уточняется, что, по предварительной информации, причиной схода водного потока стало перенаполнение природного водоема.

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«Незамедлительно на место происшествия выехали силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место стало известно, что подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального МЧС.

Сведений о пострадавших на настоящий момент не поступало.

К ликвидации последствий неблагоприятной погоды в общей сложности были привлечены 70 сотрудников РСЧС и 14 единиц техники.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

Ущерб от сильных ливней и подтоплений в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей.

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