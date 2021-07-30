Ущерб от подтоплений в Крыму оценили в 4,6 млрд рублей

Ущерб от сильных ливней и подтопленной в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 млрд рублей. Это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», — завял он в эфире канала «Россия 24».

Хуснуллин добавил, что у властей республики есть дополнительные «пожелания на общую сумму 12 млрд рублей», отметив, что на данный момент согласована сумма 4,6 млрд рублей, с заявкой на эту сумму обратятся в Минфин России.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. В подтопленных районах полуострова в настоящее время работают спасатели. При этом местные власти сообщили, что вода сходит, ситуация нормализуется. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

Кроме того, вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов рассказал, что в результате непогоды один человек пострадал и еще один пропал без вести на юго-западе полуострова.

До этого, в ночь на 18 июня, в Крыму также выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.