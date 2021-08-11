В США выявили на 82% более летальный штамм коронавируса

Выявленный в Нью-Йорке штамм коронавируса «Йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19. Об этом в среду, 11 августа, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

В беседе с URA.RU он объяснил, что новый штамм передается на 25% быстрее других. Эксперт также добавил, что «Йота» является более патогенным вариантом COVID-19 и, таким образом, может ускользать от иммунного ответа.

Кроме того, ученые отметили, что среди зараженных «Йота»-штаммом в возрасте 45–64 года летальность выросла на 46%, среди пациентов 65–74 лет — на 82%, а среди больных старше 75 лет — на 62%.

Ранее в этот день профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, заявил, что формирование коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно. По его словам, в случае с распространением индийского штамма «Дельта» возможны случаи заболевания среди тех, кто уже привился.

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что необходимое для заражения количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь заявила, что «Дельта»-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «Лямбда»-штамм более заразным.

4 августа американский лидер Джо Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в стране в ближайшее время. Он также отметил, что в Штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса, поскольку привитые редко болеют COVID-19 и почти никогда не попадают в больницу.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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