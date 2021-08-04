Байден назвал ситуацию с COVID-19 в США трагедией

Президент США Джо Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в стране в ближайшее время. Трансляция брифинга американского лидера ведется на его странице в Twitter.

«Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится», — сказал Байден.

Байден отметил, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса, потому как привитые от инфекции редко болеют COVID-19 и почти никогда не попадают в больницу.

«Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался», — отметил президент США.

При этом, по его словам, уровень вакцинации в стране за последнюю неделю превысил 55%, а средний дневной показатель прививок — самый высокий за месяц.

1 августа стало известно, что штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. На него приходится пятая часть всех случаев заболевания в стране за сутки.

Несмотря на это, на следующий день в Белом доме заверили, что не собираются снова вводить локдаун в стране из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».

За последние сутки в стране выявлено 76 162 новых случая заражения COVID-19, следует из данных Worldometer. По последним данным, в США зафиксировано более 36 млн случаев заболевания, скончались 630 тыс. человек, выздоровели 29 млн.