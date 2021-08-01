Прямой эфир
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Общество
Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх
Наука
Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного
Спорт
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг
Мир
Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street
Общество
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России
Сюжет:

Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. На этот штат приходится пятая часть всех случаев заболевания в стране за сутки, свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, опубликованные на их сайте.

Натуральный продукт: американцы поставили под сомнение искусственное происхождение COVID-19
Медицинский советник Байдена огласил свое мнение

В пятницу в штате было зарегистрировано колоссальное число новых случаев COVID-19 — 21 683, что делает Флориду новым эпицентром коронавируса в США, сообщает агентство AP.

В четверг, 29 июля, в штате наблюдалось 17 093 случая за сутки, а за неделю до этого — 13 256.

Как отмечает Business Insider, предыдущий рекорд ежедневных заболеваний во Флориде пришелся на 7 января 2021 года и составил 19 334 случая.

C 1 июля губернатор штата Рон Десантис своим указом отменил действие всех антикоронавирусных ограничений на территории Флориды. Также Десантис подписал указ, запрещающий требовать у местных жителей сертификаты о получении вакцины от COVID-19.

Соединенные Штаты остаются мировым лидером по числу случаев коронавируса и количеству летальных исходов. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 млн человек, скончались более 613 тыс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021