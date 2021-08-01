Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США

Штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. На этот штат приходится пятая часть всех случаев заболевания в стране за сутки, свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, опубликованные на их сайте.

В пятницу в штате было зарегистрировано колоссальное число новых случаев COVID-19 — 21 683, что делает Флориду новым эпицентром коронавируса в США, сообщает агентство AP.

В четверг, 29 июля, в штате наблюдалось 17 093 случая за сутки, а за неделю до этого — 13 256.

Как отмечает Business Insider, предыдущий рекорд ежедневных заболеваний во Флориде пришелся на 7 января 2021 года и составил 19 334 случая.

C 1 июля губернатор штата Рон Десантис своим указом отменил действие всех антикоронавирусных ограничений на территории Флориды. Также Десантис подписал указ, запрещающий требовать у местных жителей сертификаты о получении вакцины от COVID-19.

Соединенные Штаты остаются мировым лидером по числу случаев коронавируса и количеству летальных исходов. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 млн человек, скончались более 613 тыс.