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Гинцбург предупредил об осложнениях после COVID-19 у 70% переболевших

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Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно. Об этом в среду. 11 августа, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода», — заявил он журналистам.

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Именно поэтому, по словам Гинцбурга, единственным способом борьбы с COVID-19 остается вакцинация.

Разработчик добавил, что отсроченные нежелательные реакции после вакцинации «Спутником V» исключены.

«Исходя из того, как сконструирован «Спутник V», это исключено. Как я не раз говорил и мои коллеги-разработчики не раз рассказывали об этом, «Спутник V» не является живой вакциной», — отметил он.

Кроме того, по его словам, говорить о победе над коронавирусом пока рано, так как о нем еще не все известно.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Гинцбург заявил о том, что спустя год препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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